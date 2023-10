VÍDEO: Montse Tomé: "Hemos visto a Jenni sonreír, estamos felices"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

La seleccionadora nacional femenina de fútbol, Montse Tomé, confesó la felicidad de todo el equipo después de la victoria (0-1) sobre Italia este viernes con un gol de Jenni Hermoso en su regreso con España, al tiempo que destacó la "calma y confianza" en sí mismas para buscar soluciones en un partido complicado.

"Estamos todas muy felices por haber ganado, porque ella marcara ese gol. Esperábamos que pudiera intervenir y que lo hiciera de esta manera cuando metimos atrás a Italia. Que Jenni hiciera el gol nos hace muy felices. La hemos visto sonreír y es la sonrisa de todos", dijo en rueda de prensa después del partido.

España logró su tercera victoria en tres partidos dentro del Grupo 4 de la Liga de Naciones para acercar el pase a la 'Final Four', en busca también de un billete para los Juegos Olímpicos de París 2024. "A nivel internacional, ganar es muy difícil. Sabíamos que Italia iba a plantear un contexto bastante defensivo y no iba a ser fácil", afirmó.

"Conseguimos la paciencia para crear ocasiones, también serias en esa estructura que nos diera la capacidad de defender hacia adelante y en la segunda parte al final el dominio con el balón hace que el rival vaya a menos", explicó, antes de hablar de lo mejor.

"Lo que más me ha gustado es la paciencia de conseguir llevar el partido a lo que nosotras queríamos. En la primera parte tuvimos ocasiones y las jugadoras siguieron teniendo calma y confianza. En la segunda parte, el equipo siguió teniendo posibilidades y que no se viniera abajo me hace estar muy orgullosa de ellas", confesó.

Tomé confesó que vive los partidos de "manera intensa", aunque "con mucha confianza", y explicó la entrada de Jenni Hermoso en el tramo final, autora del 0-1 en el minuto 89. "Con el cambio de Jenni buscamos tener más soluciones en el bloque bajo de Italia. Seguimos incidiendo en que tuvieran calma, porque se estaban haciendo bien las cosas y al final el gol llegó", terminó.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/deportes/812297/1/montse-tome-hemos-visto-jenni-sonreir-estamos-felices

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06