Valverde: "Me siento con fuerzas y respaldado para seguir"

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha asegurado que el equipo debe dar este domingo ante el Getafe "un paso al frente" después de la debacle de Anfield, y ha afirmado que se siente "con fuerzas" y "respaldado" por la directiva para continuar, apuntando que lo habitual tras un "palo" como el sufrido en 'Champions' es "quemar todo", pero recordando que después "tienes que volver a poner todo en su sitio".

"Me siento con fuerzas, estoy bien. Queremos dar un paso al frente y enfrentarnos a la situación, no queremos escondernos debajo de una piedra", declaró en la rueda de prensa previa al partido de este domingo en el Camp Nou (18.30 horas). "Lo más importante de todo mañana es dar un paso adelante; venimos de una semana durísima, y lo más importante es que demos un paso al frente. Sé que ha sido un palo muy duro para nuestra afición, para los jugadores, y lo mejor siempre es enfrentarte cuanto antes a un rival con el que te puedas resarcir de algo y mostrar tu carácter", añadió.

Además, el técnico azulgrana confesó que ha hablado con Josep Maria Bartomeu y que este le ha transmitido "su apoyo". "He hablado con el presidente antes de ayer. Siempre me he sentido respaldado por el club. Cuando hay un golpe de este tipo, todo se tambalea; sabemos lo que es este espectáculo y que cuando pasa algo así hay que quemar y romper todo, como nuestros hijos cogen una pataleta. Luego pasa lo que pasa, que tienes que volver a poner todo en su sitio", subrayó.

Sin embargo, no oculta que el partido le vuelve constantemente a la mente, haciendo una referencia cinematográfica. "El otro día comentaba qué era lo que me pasaba por la cabeza estos días. Era como la película de 'La gran evasión'; Steve McQueen siempre intenta escaparse, y cada vez que le cogen le meten en la celda de castigo. Así estoy yo, me acaban de coger y tengo que estar en la celda de castigo un tiempo hasta que se pase esto. Estoy con ganas de jugar el partido de mañana, porque no dejas de pensar en todo lo que ha pasado y por qué ha pasado", explicó.

"No he visto el partido, lo tengo claro en la cabeza. Analizas el partido, en el primer tiempo estuvimos como para poder marcar. Después del gol nos rehicimos y tuvimos opciones para marcar, pero en el segundo tiempo esos dos goles en dos minutos nos tumbaron en la lona. Intentamos rehacernos y nos vino ese cuarto gol, que es absurdo. Cuando te meten cuatro goles y te remontan un 3-0 los análisis quedan en un segundo plano", continuó.

Por ello, están "tocados". "No lo voy a negar. Teníamos esa responsabilidad no solo con nosotros mismos, sino con nuestra afición. Puedes perder una eliminatoria con el Liverpool, el problema es cómo hemos perdido. Ha sido doloroso porque nos han remontado una situación muy favorable. No queda otra que tirar adelante; el año pasado, cuando nos eliminó la Roma, no éramos campeones de Liga, y uno de los partidos fundamentales para serlo fue ganarle al Valencia el sábado siguiente. Tenemos que dar un paso al frente. Es duro, porque ahora parece que las piernas pesan más, pero hay que superar lo que se nos ponga por delante", manifestó.

Además, espera que la afición responda apoyándoles, aunque se puede "manifestar como crea conveniente". "Cuando hay un batacazo así siempre hay una oportunidad para todos. Nos podemos recriminar un montón de cosas; hemos recibido un palo gordo, todos estamos afectados, y podemos hacer de esto una recriminación conjunta. Mañana es el último día de la temporada en nuestro estadio, creo que esta ha sido buena, y creo que es una oportunidad para nuestra gente de ayudar al equipo y levantarlo. Es la oportunidad de mostrarse de una manera diferente a la que esperan nuestros enemigos, que quieren que nos peguemos más los unos a los otros", afirmó.

El técnico vasco recordó también que "todavía no ha acabado la temporada". "Cuando empezamos la temporada, el objetivo era el triplete, llegamos hasta mayo con opciones. Es verdad que nos hemos caído de manera aparatosa, pero tenemos posibilidad de ganar más títulos", dijo, antes de hablar del choque antes los azulones. "El Getafe juega de una manera muy parecida al Valencia y se lo está jugando todo con él. Puede ser una piedra de toque", señaló.

"RAKITIC ES UN PROFESIONAL INCREÍBLE, NO SE PUEDE DUDAR DE ÉL"

Sobre el brasileño Philippe Coutinho, espera que "ayude a ganar" títulos, y confesó que el uruguayo Luis Suárez "está jugando mermado desde hace tiempo". "Estaba aguantando, tiene ese carácter, y si está lesionado, se tiene que operar", apuntó.

Sobre el futuro de hombres como Messi, Busquets y Piqué, se mostró consciente de que tiene que buscarles relevo dentro de algún tiempo. "Cuando pasas de los 30, tiendes a descontar. Vas perdiendo facultades, y eso se nota. Vemos a Leo, que es un portento de la naturaleza, pero no sabemos", expresó.

También salió en defensa del croata Ivan Rakitic, foco de las críticas esta semana por su visita a la Feria de Abril. "He estado hablando con Rakitic, ha querido hablar conmigo, y hemos comentado esa situación. Rakitic es un profesional increíble, de altísimo nivel. Se fue Sevilla a estar con su familia, con su mujer y sus hijas, salió a la calle y alguien se hizo una foto con él", indicó.

"Él no está en una celda de castigo, sale a la calle y está bien que lo haga. Es lo que hay que hacer, salir y asumir la situación. De ahí a dudar de la profesionalidad de un jugador hay un abismo", añadió.

Por último, Valverde confía en que este equipo devuelva la ilusión a los aficionados culés. "Pesa lo malo porque es lo reciente. La derrota no ha sido un 1-0, ha sido un 4-0, y eso escuece mucho, sobre todo en clubes como este. La semana pasada estábamos eufóricos, esta estamos todos muy mal. Este grupo tiene capacidad para ilusionar a la gente, siempre ha sido así", concluyó.