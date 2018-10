Valverde: "No pienso en incorporaciones en invierno sino en los del B"

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha asegurado que pese a los problemas que tiene ahora mismo en defensa y en la posición de central, con las lesiones de Vermaelen y Umtiti, no piensa en fichar en enero sino en reforzarse con jugadores del filial.

"En momentos de necesidad tenemos que darles la oportunidad a los jugadores del filial, no pienso ahora en incorporaciones en invierno sino que me fijo en los del B por si pueden echarnos una mano y, por qué no, ganarse un puesto", manifestó en rueda de prensa.

Con Thomas Vermaelen lesionado para unas seis semanas, tras caer en un partido con Bélgica, y Samuel Umtiti fuera todavía por un periodo de tiempo más breve, a Valverde sólo le quedan Gerard Piqué y Clement Lenglet como centrales naturales en el primer equipo.

"Umtiti sigue ese proceso de recuperación habitual, se está haciendo un tratamiento para fortalecer la musculatura y tener menos problemas. Esperamos que esté pronto con nosotros para que nos pueda ayudar, teniendo además la baja de Thomas para estas seis semanas. Esperemos que esté pronto porque los partidos que vienen son importantes, tenemos una semana complicada", explicó.

No obstante, asegura tener alternativas. "Han estado entrenando Oriol Busquets y Chumi, del B, y también tenemos otras alternativas como que pueda jugar Busquets o algún lateral derecho de central. Buscaremos soluciones si las necesitamos, y es posible que con lo que viene tengamos que echar mano del filial", aseguró.

"Mi percepción de la cantera es buenísimas, tenemos jugadores entrenando con nosotros de gran nivel, Miranda es uno de ellos. Él, Aleñá, Cuenca o Busquets son jugadores que tienen futuro sin duda", señaló sobre la salud del filial.

Por otro lado, preguntado por Gerard Piqué y su aventura en la nueva Copa Davis de tenis, que su empresa Kosmos ha ideado y llevará a cabo en Madrid en sus dos primeras ediciones, negó estar preocupado por que ello afecte a su rendimiento.

"Esas cosas suyas de los viajes que comenta la gente no me preocupa. Sólo me preocupa una cosa de Piqué, que ha tenido una idea genial y no se me ha ocurrido a mí. Es una idea extraordinaria. De lo demás no tengo ningún problema, pensamos que estará al cien por cien", manifestó.

En cuanto a Arturo Vidal y su reivindicación de minutos en las redes sociales, aseguró haber hablado con él. "Tenemos la idea de solucionar los problemas dentro del vestuario, y sí he hablado con Arturo Vidal pero no voy a comentar los términos. Intentamos hacerlo fuera de esa bola que se ha montado en estas dos semanas", señaló.

Tampoco dio importante a los rumores del posible regreso de Neymar al Barça. "Le entrené quince días. Vamos a ver, sé que cualquier momento es bueno para elucubrar, pero Neymar está en otro equipo y eso son especulaciones. Ni estamos en mercado ni es una cuestión de a corto plazo. No sabemos qué puede ocurrir en el futuro, cualquier cosa puede pasar pero esta es difícil", se sinceró.