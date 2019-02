Valverde: "Nunca me he planteado el 'sigues o no sigues'"

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha explicado sobre su renovación para la próxima temporada, más otra campaña opcional que de ser así le haría terminar su contrato en 2021, que "nunca" se planteó el seguir o no en función de algo concreto, sino en esperar a decir sí o no en base a cómo veía al equipo con el paso del tiempo.

"Nunca me he planteado el 'sigues o no sigues', sino esperar a ver cómo iban las cosas. Cuando ves cómo van funcionado, cómo va todo, es cuando decides. Pero no es que digas que cuando pierdes 'nos vamos todos' o cuando ganas 'nos quedamos todos', no es así", explicó en rueda de prensa.

Finalmente, con su 'sí' al club, dota al equipo de "estabilidad" de cara al final de temporada. "También he valorado que este punto de estabilidad nos viene bien. A veces el excesivo ruido puede generar inestabilidad, no es la principal razón pero entra en el paquete", señaló.

El técnico aseguró estar "muy bien" en el Barça y sentirse "valorado" dentro y fuera del club. "Ya dije que la sintonía con el club era buena y todo ha sido de una manera natural. En el equipo veo que estamos en buena sintonía todos y en ese sentido la decisión ha sido sencilla para mí", apuntó.

Por ello no piensa en que el acuerdo pueda ser 'papel mojado' si no gana ningún título esta temporada. "Las intenciones de los clubes y de los entrenadores cuando firman un contrato siempre son las mejores. La idea es de continuar algo o empezar lago con las mejores intenciones, luego sabemos que el fútbol está marcado por los resultados", reconoció.

De todos modos, confía en poder finalizar su nuevo contrato. "Cuando se habla de tiempo en cualquier club es porque las cosas han ido bien, van bien o se espera que vayan bien. Estamos obligados a ganar títulos porque es la única manera en los grandes clubes de poder continuar, y es lo que te mueve. La idea siempre es generar un ambiente para que poder ganar sea más sencillo pese a los altibajos que podamos tener en el juego", argumentó.

"Los momentos más complicados siempre son las derrotas, que aquí se amplifican mucho. Y los mejores, cuando hemos conseguido un título o vivido momentos emocionantes como grandes victorias o cuando se despidió Andrés, por ejemplo", manifestó sobre sus mejores y peores momentos en el Barça.

Por su parte, el presidente blaugrana, Josep Maria Bartomeu, aseguró en su cuenta de Twitter que Valverde representa "de manera excelente" los valores del FC Barcelona y la visión que tiene del fútbol. "Compartimos un proyecto ganador para el Barça", escribió.