Valverde no ve LaLiga "sentenciada": "No hay espacio para especulaciones"

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha asegurado que LaLiga Santander no está "sentenciada" y por ello da mucha importancia a ganar al Atlético de Madrid, su inmediato perseguidor a 8 puntos de distancia, este sábado en el Camp Nou, duelo al que saldrán a ganar dado que "no hay espacio para especulaciones".

"Nuestra intención es ganar y no hay espacio para especulaciones, le damos importancia al partido. Luego el partido puede ir por cualquier sitio, porque estás expuesto a que te marquen al principio o tengas una expulsión, pero tenemos que encarar el partido para ganarlo", manifestó en rueda de prensa.

Da mucho valor a los puntos en juego, sobretodo en caso de perderlos. "El valor de los tres puntos mañana es muy importante. Para nosotros porque conseguiríamos una distancia importante para los partidos que quedan, a ellos para acercarse todavía más y comprimir la clasificación", apremió.

"Matemáticamente no lo es, entonces no sería una distancia definitiva", aseguró firme sobre si LaLiga quedaría sentenciada en caso de ganar. "Nadie dice que esto esté sentenciado y hasta que las matemáticas no digan lo contrario hay que seguir hasta el final", argumentó.

Además no tiene claro qué Atlético de Madrid se va a encontrar, si uno que apriete arriba o espere bien cerrado atrás para matar a la contra. "Tenemos que prever todo. Ellos tienen una gran presión alta cuando la hacen, es verdad que cuesta mantenerla. A veces lo hacen al principio y luego esperan un poco más", comentó.

"Pero son un equipo ordenado, hace que engañosamente se dejen dominar para luego saltar a la contra. Y luego tienen a Saúl o Koke que la manejan bien. Tienen margen para hacer las dos cosas. Si ven el partido del otro día, pensarán que es buena manera de atacarnos corriéndonos a la espalda. Lo tenemos que evitar", señaló en referencia al 4-4 contra el Villarreal de la pasada jornada.

Sobre ese empate, en un partido que estuvo 0-2 y 4-2 para acabar en empate, aseguró que su equipo se está "rebelando" ante las situaciones adversas. "Nos estamos rebelando muy bien contra las situaciones. Generalmente el Barça no ha sido equipo que remonte partidos y este año lo estamos haciendo bien. Nos rebelamos contra las situaciones y nos está yendo bien", celebró.

Por otro lado, preguntado por su situación en el equipo, aseguró estar "muy contento". "Tratamos de alargar esta racha de resultados y si podemos de títulos, y si podemos estar más tiempo de líderes será que estamos más cerca del título. Quizá la gente aquí esté acostumbrada a ganar, yo solo he ganado una Liga, intento ganar la segunda", manifestó.