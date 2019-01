Valverde: "Hemos ganado donde teníamos que ganar y el reglamento está clarísimo"

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha asegurado tras el revuelo del posible 'caso Chumi', que podría acabar con eliminación del Barça en la Copa en los despachos por alineación indebida del central en la ida, que han ganado al Levante donde tocaba hacerlo y que el reglamento está "clarísimo" a su favor.

"Sabía que no podía utilizar a Chumi el día del Eibar, porque estaba sancionado, pero nada más. Estamos convencidos de haber actuado de forma absolutamente correcta y hemos ganado donde teníamos que ganar. Ahí están las normas, el reglamento, y está clarísimo", aseguró en rueda de prensa.

Valverde fue tajante, y aseguró que en el club sabían la sanción de Chumi y que no afectaba, a su juicio, a la Copa. "No ha habido ninguna duda de alinear a ningún jugador, para nada. Pensamos que todo lo que hemos hecho es lo correcto, la sensación es de que este viernes vamos a estar en el sorteo. No tenemos ninguna duda ahora ni antes del partido ni después, de ningún tipo", aseguró.

"Pensamos en las cosas lógicas, leemos el reglamente de la manera más lógica y no tenemos ninguna duda. En la ida hubo un jugador que era Postigo que le expulsaron contra el Girona y jugó contra nosotros. El reglamento está clarísimo", concluyó al respecto.

Sobre el partido, aseguró estar "contento" con el resultado de 3-0. "Estamos contentos, hemos dado la vuelta a un marcador adverso y superado los problemas que nos dio el Levante, hemos superado la presión. Y ahí somos peligrosos. Ellos contraatacan bien, teníamos que estar atentos, pero lo hemos hecho bien y hemos podido ver algún gol más. Contentos de pasar", reiteró.

Por otro lado, sobre el interés del club en fichar al mexicano Carlos Vela, se mostró prudente. "Es un jugador que está en otro equipo. Respetamos mucho al jugador y al equipo, está el mercado abierto y es una gran jugador pero ya veremos qué ocurre", comentó sobre el ahora mismo delantero del Los Angeles FC.