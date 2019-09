Valverde: "Hay que tener calma con Ansu Fati, aunque su situación se sale de lo normal"

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, dijo que deben tener "calma" con el joven Ansu Fati, de apenas 16 años, pero reconoció que su situación "se sale de lo normal" después de debutar como titular este sábado con un gol y una asistencia en la victoria blaugrana frente al Valencia (5-2).

"Ansu Fati es un jugador que tiene algo especial, es un delantero que para su edad parece que es mucho más maduro. Es un chaval de 16 años y lo que le vemos entrenando es lo que se ve luego en el campo. Hoy ha sido un poco exagerado, gol, asistencia y luego casi marca por la escuadra", relató el 'Txingurri' en rueda de prensa.

"Nos está aportando muchas cosas a pesar de la edad. Hay que tener un poco de calma, pero hoy ya ha sido titular. Los pasos normales que debe dar dependerán de la personalidad que tenga. Se está formando y ahora tiene que asimilar esta situación que se sale de lo normal", admitió el preparador barcelonista. "Y luego debe controlar el juego porque todavía está con el estrés de jugar en el primer equipo", añadió.

Preguntado por la goleada al Valencia, Valverde no lo vio tan claro como dice el marcador. "El Valencia tiene muchos argumentos como para no estar tranquilo. Se veía que cada vez que estaban cerca del área llevaban peligro. Ahí son un equipo contundente, ellos te montan rápido una contra. La determinación con la que hemos salido al campo ha sido lo que más me ha gustado", analizó.

"Sabíamos que el Valencia siempre te genera situaciones de gol, pero tampoco han sido demasiadas. Quizá ese último gol que te pone un dos en contra que revela ese defecto. Nos marcan demasiado para las ocasiones que recibimos", sentenció Valverde.

Por último, el técnico culé dijo que no será problema cuando se recuperen Messi y Dembélé. "Los jugadores están respondiendo bien (Fati y Carles Pérez), ¿qué le vamos a hacer? Son todo buenas noticias", finalizó el entrenador del Barça.