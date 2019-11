Valverde: "No hay que ponernos siempre en el precipicio cuando las cosas no salgan"

Sobre el duelo ante el Dortmund: "Tenemos una oportunidad de ser líderes, el premio es enorme"

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha comentado este martes en referencia al reciente juego del equipo, que carece de vistosidad y poderío en ataque, que no se debe poner al grupo "en el precipicio" cuando no salgan las cosas redondas, y ha añadido que marchan líderes en Liga y Champions, competición esta última en la que este miércoles pueden ser líderes de grupo.

"Está claro que tenemos que mejorar cuando pensamos que no hemos jugado un partido redondo. Peor no hay que perder la perspectiva, venimos de jugar en Leganés y hemos ganado, el año pasado también hubo críticas porque perdimos y hace dos años las hubo pese a ganar 0-3. Hay que perseverar en los partidos buenos, no sólo ponernos en el precipicio cuando las cosas no hayan salido como queríamos", manifestó en rueda de prensa.

Valverde, que hace un tiempo calificó de "marejada" los rumores que acompañan al juego del equipo en el entorno blaugrana, cree que "siempre" habrá esa sensación. "Si no es por una cosa, va a ser por otra. Venimos de jugar y ganar un partido en el que hemos sufrido mucho, se nos puso cuesta arriba y le dimos la vuelta al final, en un final sufrido", reconoció tras el 1-2 de Leganés, remontada incluida.

"Tenemos que mejorar cosas respecto al otro día, hay cosas que podemos hacer mejor. Pero también hay cosas que asentar, el otro día el partido tenía mucha dificultad y logramos darle la vuelta, la actitud fue buenísima porque nunca le perdimos la cara al partido pese a los problemas. Hay que hacer que eso bueno no se vaya de la cabeza", reiteró al respecto.

Todavía sobre el juego, opinó sobre lo que es para él jugar bien: "La mejor manera de ganar es generar muchas ocasiones y que el contrario no te haga ninguna, eso es jugar bien". "Eso es que defiendes bien y atacas bien. Si tienes la pelota pero no tienes ocasiones, te falta lo más importante. Intentamos encontrar el resultado a través del juego", añadió.

Se centra, no obstante, en el duelo contra el Borussia Dortmund y en lograr un triunfo que les daría el liderato del grupo. "Es un partido importante para nosotros, para ellos, para la clasificación. Venimos en una posición de ventaja, en caso de ganar seríamos primeros de grupo. Tenemos una oportunidad que queremos aprovechar, tenemos a nuestro público y somos fuertes en casa, el premio es enorme", reconoció.

"Ellos son un equipo que no tiene que jugársela, tienen el último partido en casa y valorará lo que hacer, pero es una buena oportunidad para ambos. Sabemos que a nosotros se nos exige ganar y a veces no lo conseguimos. Pero siempre hay un partido más en el que te la tienes que volver a jugar. Queremos ganar al Dortmund, jugar bien para que nuestra gente esté contenta", aseguró.

Además, recalcó la importancia de estar líderes en Europa y poder certificar, una jornada antes, el pase a los octavos y como primeros. "Los otros tres del grupo se cambiarían por nosotros, pero eso no significa que vayamos a ganar. El Borussia es un gran equipo, puede levantar partidos como ante el Inter o el Paderborn y lo sabemos. Pero tenemos una oportunidad que queremos aprovechar", reiteró.

Por otro lado, preguntado por si el exentrenador blaugrana Pep Guardiola sería un buen político y si creía que dejaría su carrera como técnico, opinó lo siguiente: "Lo ignoro, totalmente. Que es un gran entrenador y una referencia para muchos, mundial, está claro. Supongo que seguirá entrenando. El resto, lo desconozco".