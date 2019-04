Valverde: "Estamos confiados, hemos respondido en momentos fuertes"

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha señalado este martes que su equipo está "confiado" de cara al partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones frente al Manchester United, en Old Trafford, por el buen momento que atraviesan y por haber "respondido en momentos fuertes" esta temporada.

"Estamos confiados, este año hemos respondido sobretodo en los momentos fuertes de Liga y 'Champions' con buenas actuaciones y esperamos repetirlo. No es una garantía pero nos da cierta confianza", manifestó Valverde en rueda de prensa.

Además, aseguró que el grupo tenía ganas de llegar a esta cita. "Estamos esperando esta competición desde que pasamos contra el Olympique, con ganas de medirnos al United en este escenario, y con todo lo que hay en juego. Estamos bien, y queremos hacerlo bien en los dos partidos", dijo.

"No nos planteamos ningún objetivo de ir a buscar un resultado en concreto. Sabemos el valor que tiene el marcar fuera de casa, en la última eliminatoria no lo logramos y luego en casa siempre estás pendiente de que el valor del gol del contrario es superior. Nuestra intención es atacarles", afirmó.

"Combinar las dos cosas siempre viene bien. Nuestra intención tiene que ser la de ir a ganar, ellos supongo que harán lo mismo. En estos partidos no puedes pensar en especular, o en jugarlo todo a la carta de marcar y no defender tu portería, o al revés. Tienes que combinar ambas cuestiones", indicó al respecto.

Tiene presente, eso sí, que el United eliminó al PSG ganando 1-3 en París y levantando un 0-2 en contra de la ida en Old Trafford. "En París tenían muchas más bajas y ganaron 1-3. En estas eliminatorias, la ilusión que tienes por pasar impulsan más que una baja, o dos, o tres. Un ejemplo claro es lo que hizo el Manchester en París", manifestó.

De su rival destacó que cuenta con "muchas más cosas" aparte del balón parado. "Son muy fuertes en esa faceta por la potencia y altura de sus jugadores, pero está reforzado por lo que hizo en la última eliminatoria y por la trayectoria de los últimos tiempos. Llegan con la moral por las nubes, queriendo mostrarse y con ganas de pasar", señaló.

"Tienen argumentos como para hacernos daño, a nosotros y a cualquier equipo por los jugadores que tiene. Tenemos que evitar que el partido se descontrole, mirar que no nos corran mucho porque al espacio podemos sufrir. Pero el haber ganado al Atlético compensa el déficit físico que podamos tener respecto a ellos", comentó, y es que el United no jugó este fin de semana.

Pese a que el United no haya estado en finales de 'Champions' como lo estuvo hace tiempo, como en 2009 o 2011 pese a perder ante el Barça, Valverde les da crédito. "Este año estuvo en un momento difícil pero ahora está mirando adelante en la 'Champions' y en la Premier cuando parecía que estaba eliminado", destacó.

No le importa, por eso, que pongan al Barça como favorito. "La expectativa en todos los equipos es la de ganar, que alguien te considere favorito no es significativo. Hay quien piensa que el favorito es otro, alguien piensa que somos nosotros, y lo aceptamos. Pero eso no te ayuda a ganar", recalcó.

Sobre Ousmane Dembélé, duda por su lesión, no adelantó nada pero se mostró prudente. "Veremos en el entrenamiento cómo se encuentra y decidiremos. No es la misma situación que en el partido de Lyon, no es la vuelta del partido sino que es la ida. En el anterior partido forzamos y se lesionó, no voy a correr un riesgo sucesivo para que nos vuelve a suceder", concluyó.