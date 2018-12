Valverde: "Con Murillo hemos buscado seguridad, pero queda espacio para el B"

"No podemos jugar con defensas que están en Segunda B en LaLiga y 'Champions', tenemos que competir"

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha asegurado este viernes que con el fichaje de Jeison Murillo, central colombiano que llega cedido por el Valencia CF hasta final de temporada, han buscado "seguridad" para apuntalar la defensa, aunque ha manifestado que sigue habiendo "espacio" para los jugadores del filial, a los que no ve jugando LaLiga o la 'Champions' todavía con regularidad.

"Tenemos un mercado abierto y hemos buscado seguridad, pero queda ese espacio para que los del B puedan ir entrando. No significa que no nos puedan ayudar, lo están haciendo. Sería conveniente no hacer demasiada demagogia con estas cosas", comentó en rueda de prensa al ser preguntado por la llegada de Murillo y si habían mirando antes al filial.

Además, cree que Murillo cumple sus requisitos y los marcados por la Junta Directiva. "El club nos ponía la premisa de que fuera un cedido para no tener gasto económico y para seis meses, la idea era que pudiera jugar inmediatamente y que conociera nuestra Liga o fútbol europeo a nivel alto. Murillo cumple los requisitos. Urgía esta solución y nos ha salido bien, pensamos que es un buen jugador", comentó.

"Pues no sé, además de jugar bien y ayudar a que no nos metan goles... Yo sólo le pido que juegue bien, que se integre cuanto antes en el grupo, y no sé si debe ser muy gracioso o no, pero con que sea normal, ya nos vale", desveló sobre lo que pide al colombiano.

Eso sí, comentó que los fichajes "los hace el Barcelona" y no él. "Me gustaba que conociera LaLiga o el fútbol europeo, fundamental porque estamos a las puertas de empezar dos competiciones en poco tiempo. Si han jugado en equipo importantes y saben la exigencia que hay aquí mucho mejor. El club se ha movido rápido y estamos contentos", recalcó.

También explicó el porqué de no fichar a un posible titular. "Si estuviera jugando en el Valencia no hubiéramos podido traerle cedido. Si tuviéramos 100 millones sobre la mesa para fichar un jugador titular, sería otra situación. Pero no lo desmerezco, creemos que Murillo puede ser importante para nosotros. Las circunstancias se han dado así", manifestó.

De todos modos, dado el interés de la prensa sobre por qué no se ha mirado al filial, dejó claro que sí lo hace, pero a otro nivel. "También estamos mirando al filial, tenemos ahora mismo dos centrales y no puedes hacer una temporada con dos ni con tres. No sabemos cuándo se va a incorporar Samuel, ya siento estar tan desinformado porque no sé cuándo va a durar el tratamiento, y el caso de Thomas es para mediados de enero por lo menos", explicó.

"Necesitamos cubrir cuatro posiciones al menos, y Chumi está viniendo o puede entrar Mingueza, pero si tuviéramos un accidente que tuviéramos que poner a dos centrales del B que está en Segunda B en Primera es más complicado. Entendemos que hay que tener espacio para que los del B pueda ir entrando, pero no podemos jugar con cuatro defensas que están en Segunda B en LaLiga y 'Champions', no podemos cambiar a todos para que alguien esté contento, tenemos que competir", argumentó.

En este sentido, recordó los pasos a seguir por los jugadores del filial. "Los jugadores del B cuando entran en el primer equipo necesitan un tiempo de asentamiento. Lo ideal es tener el espacio para poder entrar. El mejor espacio es sobresalir en el B y lograr el ascenso a Segunda División. Nosotros les miramos cada día", aseveró.

Por otro lado, sobre otro defensa que suena para reforzar al equipo blaugrana, el brasileño con pasaporte italiano Rodrigo Caio, lamentó no saber nada. "Lo conozco poco. Supongo que se habla de ese jugador como se habla de otros muchos. No tengo ayuda en ese sentido, sé que juega en el Sao Paulo y poco más", se sinceró.