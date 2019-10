Unzué: "Estoy decepcionado con la decisión y con los resultados"

El ya vexentrenador del Girona FC Juan Carlos Unzué aseguró este martes que siente "decepción" por la decisión del club catalán de rescindirle el contrato, pero también por no haber logrado los resultados necesarios para poder seguir al frente de un equipo al que ve capaz de regresar a LaLiga Santander.

"Decepcionado creo que es la palabra perfecta para expresar un poco lo que siento. Decepcionado con la decisión, con algunos de los resultados conseguidos o no conseguidos que han hecho que esta decisión se tomase", aseguró en la rueda de prensa de despedida desde Girona.

Unzué matizó que también es cierto que se va con la tranquilidad de haberlo dado todo. "Desde el primer día hasta este lunes puse todo mi conocimiento y saber hacer en el equipo, para que rindiera desde el primer día", comentó.

"He estado abierto a que los jugadores que iba teniendo se sintiesen cómodos para encontrar los resultados positivos y el rendimiento que nos diera la posibilidad de cumplir el objetivo y de estar aquí mucho más tiempo de lo estado", lamentó.

Por otro lado, ve al equipo capaz de lograr el ascenso y aseguró que se veía con fuerza para conseguirlo, pero lamentó no haber tenido tiempo suficiente para hacerlo. "Esas seis derrotas han hecho que se tome esta decisión, y no se valore el que esto es muy largo y que no se va a ascender en octubre sino en mayo", comentó.

"Sé en qué circunstancias vine. Sé cuál era desde el primer momento el objetivo, que era ambicioso y creo que no tengo ninguna duda de que es factible, a pesar de este comienzo. Estábamos cerca de esos puestos, no nos hemos desenganchado de nada. Me sentía con fuerza, ilusión y ganas por lo que iba viendo en el rendimiento. Tengo la sensación de que todo ha sido muy rápido pero eso no lo puedo controlar yo", concluyó.