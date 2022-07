Una medallista olímpica casi se queda ciega después de ser atacada por un 'sin techo' con una barra de metal

Kim Glass tiene suerte de seguir conservando totalmente la vista. La exmedallista olímpica, plata con los Estados Unidos en el torneo de voleibol de los Juegos de Pekín 2008, fue atacada con gran violencia por un hombre 'sin techo', que portaba una barra de acero, en las calles de la ciudad de Los Ángeles.

"Simplemente me miró con unos ojos llenos de odio. Y cuando me di la vuelta para ir a decirle a mi amigo, 'creo que algo anda mal con esta persona y creo que va a chocar contra ese coche', antes de que me diera cuenta un gran perno de metal, como un tubo, me golpeó justo aquí. Sucedió muy rápido", explicaba Glass.

En el vídeo de la agresión, grabado por Benson Parks, que pudo retener al culpable, se puede ver a Kim Glass sangrando y herida sobre la acera con bastante sangre en el suelo. La exdeportista sufrió varias fracturas faciales y necesitó varios puntos de sutura en la cara. De hecho, estuvo a pocos centímetros de llegar a perder la visión en el ojo derecho.

"Estén seguros... ahí afuera hay muchos enfermos mentales en estas calles ahora mismo", afirmó Glass cuyo gran reto ahora mismo es volver a pasear sin miedo por las calles de Los Ángeles después del ataque sufrido: "Podría haber sido mucho peor".