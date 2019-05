La UEFA insta a los aficionados a no comprar en la reventa entradas para la final

La UEFA ha advertido este viernes del gran número de entradas falsas que se están vendiendo en el mercado negro antes de la final de la 'Champions League', prevista para este sábado (21.00 horas) en el Estadio Metropolitano de Madrid, y ha instado a los aficionados a no comprarlas por esa vía.

"Como advertencia para los aficionados de Liverpool y Tottenham Hotspur que han viajado a la capital española sin entradas, la UEFA ha recordado que no se han distribuido entradas individuales a través de agencias o intermediarios, y que por lo tanto los aficionados no se dejen engañar por revendedores que piden precios exorbitados pese a no tener en su posesión las entradas que pretenden vender", indicó la UEFA.

"Se cree que hay un gran número de entradas falsas en circulación y ya se han llevado a cabo detenciones en una redada contra las entradas fraudulentas. A las personas que tengan entradas falsas no se les va a permitir la entrada en el estadio", se reiteró en la nota de prensa.

Todas las entradas para la final son emitidas por la UEFA y están sujetas a unos estrictos términos y condiciones que no autorizan su reventa o traspaso. "La venta de entradas para el público en general se llevó a cabo exclusivamente a través de la UEFA y por ello cualquier entrada que se haya puesto a la venta por parte de terceros (incluyendo redes sociales, puntos de venta o plataformas de venta en mercado secundario) están infringiendo los términos y condiciones", se señaló.

"La UEFA respalda activamente sus términos y condiciones, incluyendo el seguimiento en internet de oferta de entradas no autorizada. La UEFA ha tomado acciones (incluyendo cancelar entradas) cuando se han identificado intentos de venta y se han tomado medidas legales contra los vendedores no autorizados", concluyó la nota.