La triple medallista olímpica, Tori Bowie, falleció por complicaciones en el parto estando sola en casa

La atleta estadounidense Tori Bowie fue encontrada sin vida en su domicilio de Winter Garden en Florida el pasado 2 de mayo. La trágica muerte de la velocista, que había conseguido el hito de conquistar tres preseas olímpicas en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro de 2016, ha tomado un giro más triste aún cuando se ha conocido el informe de la autopsia forense.

Las autoridades locales, que realizaban una visita de control ante las preocupaciones de su familia que se encontraban sin noticias de la atleta, descubrieron el cadaver de Bowie sobre la cama y el médico forense dictaminó que murió por causas naturales.

A report from the Orange County (Fla.) Medical Examiner Office found Bowie was 8 months pregnant at the time of her death. https://t.co/qoRp6cJLoo