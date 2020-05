Toni Nadal: "Lo principal en la vida es prepararse bien y esta es una oportunidad"

El director de la Rafa Nadal Academy, Toni Nadal, ha comentado la "situación extraordinaria" que vive el tenis debido a la pandemia, destacando que "lo principal en la vida es prepararse bien" y que ve este parón como "una oportunidad" para hacerlo porque "siempre se puede intentar mejorar".

"El mundo del tenis vive una situación extraordinaria sin torneos, los chicos no pueden salir a jugar los ITF y los profesionales no pueden jugar su circuito. Nadie puede jugar, pero podemos entrenar. Tenemos que entrenar con los protocolos que marca el Gobierno y el Ministerio de Sanidad: se cumplen a rajatabla y de momento estoy muy ilusionado en esta nueva vuelta a las pistas y con ganas de mejorar", explicó Nadal en declaraciones facilitadas por la academia.

En este sentido, dijo que es "un convencido de que en la vida lo principal es prepararse bien" y que "esta es una oportunidad". "Es verdad que no podremos competir durante algunos meses, pero la realidad es que podemos aprovechar el tiempo. Siempre se puede intentar mejorar y esta es en la fase en la que estamos: en la de intentar mejorar los diversos aspectos del juego en los que cada jugador pueda no ir demasiado bien. Y así, cuando podamos volver a competir llegaremos de la mejor manera posible", analizó.

El tío del número dos mundial señaló que la irrupción de la pandemia le sorprendió en el Rafa Nadal Tennis Centre de Mexico. "Allí conocimos que se iba a declarar el estado de alarma, que se iban a cerrar fronteras y tuvimos que regresar un poco antes de lo previsto. Me pilló lejos de casa y cuando sucede una situación de estas tan anómala prefieres estar en casa cerca de los tuyos", subrayó.

En ese momento, la Rafa Nadal Academy tomó la decisión de confinar a los entrenadores y a la gente que se quisiera quedar dentro para preservar la salud de los niños. "Desde la dirección tuvimos una gran precaución en que los niños no pudieran quedar infectados y fruto de esta precaución fue por lo que a mí se me pidió no quedarme confinado, ya que yo había estado viajando en las semanas precedentes a Madrid, Valencia y México. Creo que ha salido todo muy bien", valoró.

Sobre la vuelta a los entrenamientos, el balear reconoció que "evidentemente es más cómodo estar sin mascarilla. "Pero ya tengo una cierta edad. Me preocupa mi salud y sobre todo me preocupa poder no contagiar a los niños. Si me han dicho que me ponga mascarilla, me pongo mascarilla. Es lo que toca y es lo que tengo que hacer", apuntó, pidiendo que "todo el mundo cumpla a rajatabla" con las normas para salir cuanto antes de esta "difícil situación".