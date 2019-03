Toña Is: "Puede haber otras ligas femeninas que puedan ser competitivas, nunca existe lo mejor"

La seleccionadora de la Sub-17 femenina de fútbol, Toña Is, se refirió este miércoles a la creación de un nuevo campeonato nacional de fútbol femenino desarrollado en paralelo a la Liga Iberdrola, dejando claro que "puede haber otras ligas femeninas" para ayudar a que las competiciones sean "lo más competitivas posible", aunque confesó que Luis Rubiales, presidente de la RFEF, no se puso en contacto con ella para conocer su punto de vista sobre la nueva comeptición.

"Ahora mismo está la Liga Iberdrola, donde están saliendo jugadoras y hay un buen nivel, pero nunca existe lo mejor. Claro que puede haber otras ligas, si no paralelas, que puedan ser competitivas, que es lo que queremos para que nuestras jugadoras vengan y puedan competir a un nivel internacional en la mejor manera posible", expresó Is tras la charla-coloquio 'Que lo haga ella' celebrada en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y enmarcada en la semana del Día de la Mujer.

La seleccionadora se enteró "por la prensa" de que la RFEF lanzaría esta nueva competición, por lo que no quiso opinar al tener "poca información". "No sé si van a poder jugar con la selección o no (las jugadoras que no pertenezcan a la competición que creará la RFEF)", añadió.

"Luis Rubiales no se ha puesto en contacto conmigo, pero tampoco creo que deba y no sé si debe, yo no tengo que meterme ahí. Yo soy una seleccionadora, tengo que seleccionar a las niñas de la Sub-17 y colaborar con el resto de las selecciones. Tampoco sé si soy la persona adecuada a la que tienen que informar porque me dedico a entrenar y conseguir éxitos para la RFEF, que es para lo que estoy aquí", aclaró.

Tras cosechar el primer Mundial del fútbol femenino español con la Sub-17, la técnico sueña con ser seleccionadora absoluta y admite que renunciar a ese cargo sería "absurdo", aunque no le quiere "quitar el puesto a nadie".

"Tenía el sueño de estar aquí y como entrenadora ambiciosa que soy siempre quieres más. Espero que en la casa se acuerden de mi algún día y de los éxitos que estamos teniendo. A un entrenador le avalan los éxitos y yo no estoy fallando a la RFEF, he conseguido el primer Mundial de la historia del fútbol femenino para esta casa y voy a seguir luchando para que crean en mí", subrayó.

Pero también elogió la labor de Jorge Vilda al frente de la Absoluta femenina. "Lo está haciendo bien, estamos disfrutando de los éxitos", insistió. "Pero yo soy ambiciosa y no voy a parar porque estoy consiguiendo éxitos, estoy enseñando a la Federación y todo el mundo que puedo estar en cualquier equipo entrenando. Ojalá podamos en unos años estar más mujeres en los banquillos, también de las principales ligas femeninas", agregó con confianza.

Por último, Is se mostró agradecida a la RFEF por "hacer este acto y acordarse de la mujer". "Lo que necesita el fútbol femenino es que le deis visibilidad y creo que el Mundial Sub-17 la ha dado y que fue un paso adelante para el fútbol femenino, ojalá podamos seguir así y esto no se quede en una burbuja", concluyó.