Tom Brady tuvo que escoger entre Gisele Bündchen y el fútbol americano y ganó...

Tom Brady, la gran leyenda del fútbol americano, ponía fin este 2022 a una carrera de 22 años en la que se ha convertido en el mejor jugador de la historia de la NFL, con más títulos en solitario (siete) que cualquier franquicia (los Patriots y los Steelers tienen seis cada uno).

Fue el 1 de febrero cuando el legendario quarterback comunicaba su reitrada definitiva tras 20 años en los New England Patriots y otros 2 en los Tampa Bay Buccaneers. "No voy a tener ese compromiso competitivo nunca más. He amado mi carrera en NFL, y ahora quiero utilizar mi tiempo y energía en otras cosas", escribió Tom Brady en su cuenta de Twitter comunicando su retirada con 44 años.

Tom Brady, el mejor jugador de la historia de la NFL, anuncia su retirada Tras 22 temporadas en la NFL y tras haber conquistado 7 anillos, más que ninguna franquicia, ha confirmado en redes sociales que se retira. 01 feb 2022 - 15:51

Uno de los deportistas más grandes de la historia colgaba el casco y dejaba a los aficionados huérfanos de sus maravillosos pases y su liderazgo. Estos se preguntaban el por qué de la decisión de Brady y parece que detrás de ella se encuentra su mujer, la top model brasileña Gisele Bündchen.

Pareja desde 2006, ambos se casaron en 2009 y tienen dos hijos. Según revelan los medios estadounidenses Brady habría cedido a las peticiones de su mujer, temerosa de que a los 44 años sufriera una grave lesión, para dejar el fútbol americano y dedicarse a su familia.

"No siempre se trata de lo que quiero. Se trata de lo que queremos como familia. Mi esposa es mi mayor apoyo. Le duele ver que me golpean, necesita de mí como esposo y mis hijos necesitan de mi como padre. Pasaré un tiempo con ellos y les daré lo que necesitan porque me han estado dando lo que necesito los últimos meses", explicó Brady hace unos días en un podcast.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Ahora la revista OK asegura que la retirada del quarterback estuvo motivada por un ultimátum de su esposa:"O el fútbol americano o yo". Gisele Bündchen estaba atemorizada por las secuelas físicas y psíquicas que podría llegar a sufrir Tom Brady por disputar una temporada más. Al parece habría estado pidiéndoselo durante varios años hasta que finalmente se salió con la suya y consiguió que este colgara el casco algo que la modelo agradeció públicamente.

"Estoy muy orgullosa de ti y de todo lo que has tenido que superar física y emocionalmente a lo largo de los años. Estoy asombrada por tu dedicación y por todo lo que has logrado. Sé lo emocionado que estás por el próximo capítulo de tu vida", afirmó.