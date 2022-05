Tom Brady tendrá un contrato multimillonario en televisión cuando se retire

El quarterback Tom Brady va a tener más ingresos como analista que como jugador. El californiano, con siete anillos en sus dedos, ha llegado a un acuerdo con el canal de televisión Fox Sports para cuándo se retire. Tom Brady percibirá 356 millones de euros por diez años.

10-year, $375M contract for the GOAT to call games. WILD ?? @brgridiron (via @AndrewMarchand ) pic.twitter.com/IqVB5fTYzP

"Nos complace anunciar que, inmediatamente después de que termine su carrera como jugador, el siete veces campeón de la Super Bowl, Tom Brady, se unirá a nosotros en Fox Sports como nuestro analista principal", informó Lachlan Murdoch, CEO de Fox Corporation en un comunicado.

El jugador será el principal analista de la cadena en todos los temas de NFL y ganará 40 millones de euros más que lo que ha ingresado con los Patriots y los Buccaneers. "Estamos encantados de que Tom se haya comprometido a unirse al equipo de Fox y le deseamos todo lo mejor durante la próxima temporada", aseguraba Lachlan Murdoch.

Por su parte, Tom Brady expresó en redes sociales que aún tiene "asuntos pendientes" como jugador, narrará los partidos junto al locutor principal, Kevin Burkhardy, y también trabajará como 'embajador' para Fox con un enfoque en "iniciativas promocionales y de clientes". Además, también se ha mostrado"emocionado" por su millonario acuerdo con la cadena: "Estoy emocionado, pero con muchos asuntos pendientes en el campo con los Buccaneers".

Excited, but a lot of unfinished business on the field with the @Buccaneers#LFGhttps://t.co/FwKlQp02Hi