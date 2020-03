Tom Brady elige a los Buccaneers como su nuevo equipo

Tras 20 años en los New England Patriots en los que llegó a convertirse en una de las mayores leyendas de la NFL a los 42 años Tom Brady sorprendió este martes al mundo del fútbol americano anunciando la salida del equipo de toda su vida. La siguiente pregunta que se hacían todos los fanáticos de este deporte era dónde jugará ahora Brady. La respuesta parece ser Tampa Bay Buccaneers.

Al menos así lo ha dejado caer la propia competición a través del vídeojuego oficial, el Madden NFL 2020, en cuya cuenta oficial de Twitter aparece un vídeo de Tom Brady con su tradicional camiseta azul de los Patriots con el número 12 para luego pasar a vestir el uniforme rojo de los Buccaneers.

Esto se une a la primicia adelantada por el periodista Ian Rapoport que anunciaba el acuerdo del quarterback con el equipo de Tampa Bay a cambio de 30 millones de dólares por temporada. Esto obligaría al ganador de seis Super Bowls a medirse en 2021 a su antiguo equipo pues ambas franquicias se encuentran dentro de la NFC (Conferencia Nacional).

To be clear: Former #Patriots QB Tom Brady has an agreement in principle to join the #Bucs, source said. It is believed to be roughly $30M per year.