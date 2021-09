Todos contra Tampa Bay para evitar que Brady siga engrandeciendo su leyenda

El mundo del fútbol americano vuelve enfocar sus focos en los campos de la Liga Nacional (NFL), ya que a partir de este jueves inicia el campeonato regular, y aunque los equipos mantendrán sus campos abiertos, la nube del coronavirus sigue ensombreciendo el panorama.

Este jueves las miradas estarán puestas en uno de los duelos más interesantes de mariscales de campo, cuando abran el campeonato los actuales campeones, los Buccaners de Tampa Bay, con el experimentado y legendario Tom Brady al mando, contra los Cowboys de Dallas, que tendrán a Dak Prescott.



Brady, que cumplió 44 años en agosto, y los Buccaneers, parten como favoritos para regresar a la Super Bowl, especialmente porque los directivos han sido capaces de mantener el núcleo del equipo. Si lo logra, jugará su undécima Super Bowl, en la que buscaría levantar el trofeo Vince Lombardi por octava ocasión en su increíble carrera.

