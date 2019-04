Ter Stegen: "La gente en la calle me pide mucho el triplete y es bonito"

Va a pie y en metro por Barcelona: "Soy normal, quiero estar tranquilo en un café y disfruto"

El portero del FC Barcelona Marc-André Ter Stegen ha asegurado este jueves que "disfruta" de su vida en la capital catalana y en el club blaugrana, que encuentra "bonito" que yendo a pie por la ciudad la gente le pare y le pida el triplete, un objetivo que quiere conseguir aunque reconoce que el reto principal es LaLiga Santander, aunque en Europa estén ya en semifinales y en la Copa, en la final.

"La gente me pide mucho el triplete y es bonito. Me encuentro con gente que me ha visto jugar, como el martes. Ha habido partidos no tan buenos, y siempre puedes contar con ellos. Me apoyan siempre. Me ayuda mucho vivir una vida normal, la que busco. Estoy bastante contento aquí en la ciudad", se sinceró en la presentación de la 15ª edición de 'Relatos Solidarios del Deporte'.

En este sentido, aseguró que la 'Champions' y el triplete les hace "mucha ilusión" pero que antes quieren ganar los tres partidos que vienen en LaLiga. "Si los ganamos estaremos bastante cerca del título, nuestro objetivo. Pero la 'Champions' es algo muy especial. Quedan dos partidos para llegar a una final de una copa tan deseada y queremos cumplir nuestros objetivos", aseguró.

De momento, tras eliminar a Olympique de Lyon y Manchester United, el siguiente obstáculo será el Liverpool. "Estamos contentos. Es un partido bonito. En semifinales siempre puede pasar cualquier cosa. Sabemos que tenemos nuestra posibilidad de pasar y lograr algo muy importante para el club, afición y nosotros. Queda tiempo para pensar en el triplete", recalcó.

Por otro lado, a nivel personal y a tenor de esas charlas que tiene con la gente sobre el devenir del Barça, aseguró estar "un poquito" sorprendido por poder hacer esa vida corriente. "Me gusta estar aquí, tranquilo, la gente me respeta mucho paseando por las calles. El respeto es una cosa importante en la vida. Soy un tío normal, quiero estar tranquilito en un café como cualquiera aquí", se sinceró.

Y no son palabras vacías, ya que se le ve en el día a día haciendo vida de barrio, a pie y en metro. "Disfruto en la ciudad, me he adaptado, el metro me va muy bien", aseguró antes de agradecer el gesto del presentador, el periodista y humorista Sergi Mas, ofreciéndole un abono de viajes. "No, gracias. Tengo uno y me quedan dos viajes", aportó el guardameta alemán.

El tono distendido de la conversación entre ambos hizo que Ter Stegen dejara claro a Mas, seguidor del RCD Espanyol, que no cambiaría de equipo. "En el Espanyol seguro que no, en todos menos ese. Jugar para nada tampoco es de mi gusto. Cambiamos de tema", apuntó entre risas sobre la hipótesis de jugar en el club blanquiazul.

Una proclama que vino al ser preguntado por Leo Messi. "Llevo algunos años aquí y cada vez que entramos en un campo de fútbol me sorprende Messi por lo que es capaz de hacer. Puede marcar la diferencia, solo hay uno. Solo puedes jugar con él aquí, por eso estoy contento de estar en el Barça. Si no me tendría que ir a un equipo que no jugara la 'Champions'", comentó para dar pie a la propuesta de Mas.

"Lo primero que busco es la felicidad. Que esté siempre protegido de las lesiones, lo más importante. Me gustaría estar aquí muchos años, por supuesto. Me lo puedo imaginar. Me quedan tres años y estos cinco que llevo aquí los he disfrutado, con un equipo espectacular siempre. Tenemos buen equipo para más, hay que disfrutar lo que hay", aseguró sobre su estancia en el FC Barcelona.

Por otro lado, negó que la eliminación del Manchester City a manos del Tottenham sea un fracaso. "No es un fracaso para Guardiola, seguro que no. La 'Champions' es alta calidad, hay poca diferencia entre los equipos y entre los de la Premier League menos, hay mucha diferencia y quizá estén algo por encima de nuestra liga. Pero hablamos de la Juventus, por ejemplo, no se puede decir que se gana 'sí o sí'", aportó en relación a su derrota ante el Ajax de Amsterdam.

En cuanto a David De Gea, y su mal acierto en el segundo gol de Leo Messi el martes en el triunfo del Barça sobre el Manchester United, se sinceró: "Nos conocemos pero no nos hemos visto muchas veces. Me costó un poco celebrar el gol, porque es un compañero en la misma posición que yo. Para nosotros era un gol clave pero me costó celebrarlo. La vida sigue, le dije que no pasa nada".

Ter Stegen es el padrino de la 15ª edición del libro 'Relatos Solidarios del Deporte', con la participación de varios periodistas deportivos, y cuya recaudación será destinada a la Fundación Pare Manel. Además, el portero contribuye con la donación de unos guantes y de una camiseta firmados por él mismo, así como una caricatura realizada por Joan Vizcarra.