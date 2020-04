El tenista australiano Nick Kyrgios se ofrece a ayudar con comida a los más necesitados

El tenista australiano Nick Kyrgios mostró su lado más humanitario al ofrecerse este lunes a "compartir lo que sea" para ayudar a aquellos que más lo necesiten llevándoles la comida que necesiten a sus hogares en este momento complicado por la pandemia del coronavirus.

"Si alguien no está trabajando/no está consiguiendo ingresos y se queda sin comida, o los tiempos son simplemente duros, por favor no os vayáis a dormir con el estómago vacío. No tengáis miedo u os avergoncéis de enviarme un mensaje privado", señaló Kyrgios en su perfil oficial de 'Instagram'.

El de Canberra dejó claro que será "más que feliz de compartir de compartir lo que sea". "Incluso si es solo una caja de fideos, una barra de pan o leche. Lo dejaré en la puerta de tu casa, no se hacen preguntas", advierte, añadiendo el hashtag #JointheCause ('Únete a la causa').