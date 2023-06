Tenis/Roland Garros.- Carlos Alcaraz: "Llevo tres partidos muy contento de la manera que estoy pegándole a la bola"

El tenista español Carlos Alcaraz aseguró este viernes que lleva "tres partidos muy contento" por la manera que está "pegándole a la bola" durante el torneo de Roland Garros, segundo 'Grand Slam' de la temporada y donde él ya está clasificado para jugar los octavos de final.

"Estoy pegándole muy bien a la bola, llevo estos tres partidos muy contento de la manera que estoy pegándole. Y la verdad que esa es la clave de mi juego, el intentar coger iniciativa lo antes posible, intentar jugar al ataque. Creo que eso es lo que me está haciendo pegarle tan bien", declaró Alcaraz ante los micrófonos de Eurosport.

El jugador murciano, número 1 del ránking mundial de la ATP, accedió este mismo viernes a los octavos tras doblegar al canadiense Denis Shapovalov por 6-1, 6-4 y 6-2. "Creo que no es un jugador de tierra, ya se puede ver en sus golpes y en su manera de jugar, pero sigue siendo un jugador muy peligroso", comentó al respecto.

"Tienes que estar muy concentrado en cada momento. Como tú has dicho, he bajado un pelín la intensidad", le espetó al extenista y presentador Álex Corretja. "Me he ido un poquito y ya se me ha puesto ahí 4-1 arriba y he tenido problemas", analizó Alcaraz sobre su rendimiento en el segundo set contra Shapovalov.

"Pero bueno, yo creo que he jugado a un gran nivel. En esos momentos que he estado peor, he sabido sobreponerme y volver a jugar ordenado, volver a jugar al nivel que venía jugando. La verdad que muy contento de la manera que he jugado todo el partido", concluyó Alcaraz en su charla con Corretja.