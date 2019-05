Tenis/Madrid.- Federer retorna a la tierra y a Madrid con victoria exprés sobre Gasquet

Djokovic también se estrenó con victoria cómoda sobre Fritz y Sorribes obligó a Osaka a jugar tres sets

El tenista suizo Roger Federer retornó después de mucho tiempo a la tierra batida y al Mutua Madrid Open con una victoria sencilla ante el francés Richard Gasquet por 6-2, 6-3, en un martes en el que el serbio Novak Djokovic también firmó un plácido debut ante el estadounidense Taylor Fritz (6-4, 6-2), y que en el Premier Mandatory de la WTA dejó el amago de susto de la española Sara Sorribes, que dijo adiós haciendo trabajar a la número uno del mundo, la japonesa Naomi Osaka.

Los espectadores que se acercaron a la Caja Mágica a ver a dos de los principales favoritos como Djokovic y Federer apenas pudieron 'disfrutar' porque ambos solventaron sus estreno a alta velocidad. Entre los dos, ni siquiera llegaron a las dos horas de juego, 1:05 el balcánico, y 54 minutos el de Basilea, los dos partidos más cortos de la jornada.

Este era el que más expectación había levantado, ayudado por el mejor horario de las 20.00. El ganador de 20 'Grand Slams' no jugaba en la capital desde 2015 y había ganas de volver a verle, y el suizo no defraudó con un triunfo rápido y sencillo ante un Gasquet que no pudo hacer nada pese a la larga ausencia de su rival de la arcilla roja.

Federer no jugaba un partido en esta superficie desde que cayese eliminado por Dominic Thiem en Roma en 2016, pero su mayor calidad le bastó ante el francés al que dominó con su demoledor 'drive' y su poderoso saque. 28 ganadores lideraron el debut del de Basilea, que hizo siete saques directos y no dio demasiadas opciones al resto de su rival.

Un 'break' rápido dio ventaja al suizo, que quiso jugar a un ritmo muy alto y sin demasiados intercambios, apoyado en su derecha con la que hizo mucho daño a un Gasquet que en 24 minutos ya había perdido el set. En el segundo, el de Béziers, verdugo de Alejandro Davidovich, mejoró y no permitió una rotura que hiciera sentirse más cómodo a su rival, pero este, fiel a su estilo, esperó a los compases finales para acelerar, lograr el quiebre y cerrar por la vía rápida ante la ovación de la Manolo Santanda.

La jornada también trajo el debut del número uno del mundo de la ATP, el serbio Novak Djokovic, que se mostró igual de solvente para superar su primer escollo, el estadounidense Taylor Fritz, en dos mangas por 6-4, 6-2.

'Nole', que llega a Madrid con alguna duda tras no dar continuidad a su gran triunfo en Melbourne, firmó un estreno sobrio sin dar margen a la sorpresa ante un rival que había dejado fuera al búlgaro Grigor Dimitrov, pero al que había arrollado en el Masters 1.000 de Montecarlo (6-3, 6-0).

Pero aferrado a su saque, que no perdió en todo el partido y con el que únicamente cedió siete puntos, el de Belgrado, doble ganador en la Caja Mágica (2011 y 2016), supo aprovechar su oportunidad en el séptimo juego para lograr el 'break' clave que le permitió hacerse con la primera manga. En la segunda, en cambio, Fritz sólo ganó dos puntos al resto, insuficiente para dar más emoción al partido.

SORRIBES FUERZA A OSAKA

Por otro lado, el cuadro femenino se quedó sin representantes españolas tras la eliminación de Sara Sorribes, aunque esta lo hizo brindando un buen partido ante Naomi Osaka, número uno del mundo y a la que forzó a jugar los tres sets y durante más de horas y media en la pista Arantxa Sánchez antes de caer por 7-6(5), 3-6 y 6-0.

Sorribes se mostró luchadora y demostró buen nivel en los dos primeros parciales, pero pareció llegar sin gasolina a la manga decisiva donde la asiática, actual campeona del US Open y del Abierto de Australia, fue demoledora para cerrar su pase a la tercera ronda con un 'rosco' que no ensombreció la buena actuación de su rival.

Desde el principio se intuyó que se vería un buen encuentro, pese a que Osaka comenzó con un 'break' a favor. La japonesa, que se acaba de recuperar un problema abdominal, sufrió con su servicio y eso le dio aire a la castellonense, que encontró los resquicios para levantar ese quiebre y otro posterior. Las dos no dieron más concesiones con el saque y la 'muerte súbita' le fue favorable a la número uno del mundo.

El guión parecía que iba a ser el esperado cuando nada más comenzar el segundo parcial la joven nipona se puso 2-0 y saque, pero la española demostró fiereza y se agarró a la pista, ayudada por el público. Recuperó de nuevo la desventaja y aceleró mediado el set para llevarse cuatro juegos seguidos y forzar un tercero.

Ahí, Osaka recuperó su mejor nivel y no dio opciones para meterse en una tercera ronda a la que también llegó otra de las grandes favoritas, la rumana Simona Halep, tercera favorita, que derrotó a la británica Johanna Konta por 7-5, 6-1.