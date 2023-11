Tenis/BJKC.- Chequia se impone a la campeona Suiza en el inicio de las Finales de la BJKC en Sevilla

Chequia y Eslovenia sumaron este martes las primeras victorias en las Finales de la Billie Jean King Cup que se están disputando en el Estadio de La Cartuja de Sevilla después de derrotar a Suiza (3-0), defensora del título, y Australia (2-1), respectivamente.

El equipo checo, pese a no contar en esta primera eliminatoria con Marketa Vondrousova, campeona de Wimbledon, número siete del mundo y que la semana pasada estaba en Cancún (México) en las Finales de la WTA, no dio opciones al suizo, donde finalmente no jugó su mejor tenista, Belinda Bencic, presente en la capital hispalense, pero que el pasado viernes anunció su embarazo.

En el duelo de las números dos, Linda Noskova se llevó una trabajada victoria ante la joven de 18 años Celine Naef, 139 del mundo y que tuvo sus opciones antes de caer en tres sets por 7-6(2), 4-6, 6-4. Menos resistencia opuso Viktorija Golubic ante Marie Bouzkova, vencedora por un doble 6-4 para asegurar la victoria checa, sellada también el doble que formaron Barbora Krejcikova y Katerina Siniakova, superiores a Jill Teichmann y Golubic (7-6, 6-2).

Por otro lado, la eliminatoria que abrió las Finales en La Cartuja tuvo triunfo por 2-1 de Eslovenia ante Australia gracias a las cómodas victorias de Kaja Juvan y Tamara Zidansek ante Ajla Tomljanovic (6-4, 6-1) y Daria Saville (6-1, 6-4), respectivamente. Las océanicas se llevaron el punto del doble por medio de Kimberly Birrell y Storm Hunter, que pudieron con Veronika Erjavec y Ela Nala Milic por 7-5, 6-7(2) y 10-5.