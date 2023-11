Tenis.- Medvedev niega haber hecho una 'peineta' al público de París tras ser abucheado

MADRID, 1 (dpa/EP)

El tenista Daniil Medvedev negó haber levantado el dedo corazón --el típico gesto de la 'peineta'-- al público tras ser abucheado durante su derrota ante Grigor Dimitrov por 6-3, 6-7 (4-7) y 7-6 (7-2) en el Rolex Paris Masters.

El ruso cayó en la ronda de 32 e incluso dejó de jugar en el segundo set hasta que cesaron los abucheos dentro del Accor Arena, lo que provocó una discusión con el árbitro Renaud Lichtenstein después de que se le diera una violación oficial de tiempo.

El número tres del mundo admitió que no quería seguir jugando, pero también sabía que se arriesgaba a ser descalificado del partido si se negaba a hacerlo. En el segundo set, cuando, con 5-5 en el marcador, recibió los abucheos del público parisino tras lanzar su raqueta cuando se disponía a servir.

Medvedev hizo un gesto al público para que se callara, volvió a su banquillo en señal de protesta y dijo al árbitro que no jugaría hasta que dejasen de abuchearle. A su vez, Medvedev recibió la infracción de tiempo por retrasar el juego.

Al final, el búlgaro Dimitrov se impuso en tres sets, después de dejar escapar seis bolas de partido, antes de deshacerse de su rival en el séptimo para pasar a octavos. Medvedev recibió más abucheos al salir de la pista y pareció mostrar el dedo corazón al público, algo que negó más tarde.

Tras el partido, declaró en rueda de prensa: "Acabo de mirarme las uñas, así, no es nada más que eso. ¿Por qué iba a hacerle eso a este hermoso público de París Bercy? Tiré la raqueta, me abuchearon, normal. No veo ningún problema en ello", manifestó.

"Voy a servir y aplauden o algo así, pero yo quiero servir así que no deberían aplaudir, así que sigo sirviendo y el árbitro estaba hablando durante esto, así que Grigor no estaba listo. Esto pasa, pero me abuchean, no vi por qué así que no quise jugar y ese es realmente el final de la historia", argumentó.

"Me dije 'vale, hasta que no abucheen no voy a jugar, pero el público de Bercy no para de abuchear y entonces cuando me dieron el código me dije '¿de verdad quiero que me descalifiquen y acabar el partido con esta nota?'. Así que seguí jugando", prosiguió el tenista.