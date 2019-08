Tenis.- Feliciano López y Pablo Carreño se quedan solos en octavos en Winston-Salem

Los tenistas españoles Feliciano López y Pablo Carreño se clasificaron este martes para los octavos de final de Winston-Salem, un torneo ATP 250 que se disputa en pista dura (Estados Unidos), después de derrotar al también español Pablo Andújar y al rumano Marius Copil en segunda ronda, respectivamente, en una jornada que dejó también las despedidas de Roberto Carballés y Albert Ramos.

Feliciano, ganador este año en Queens, llegaba a Carolina del Norte tras dos tempranas eliminaciones en Cincinatti y Montreal, pero este martes pudo desquitarse con un buen partido. El toledano, que entregó el segundo asalto casi sin oposición, pudo corregir en el tercero y definitivo antes de alcanzar el 'tie-break'.

El zurdo manchego, imponente con su servicio en el tercer set, se llevó el choque por 6-4, 1-6 y 7-5 y se enfrentará en octavos al joven polaco Hubert Hurkacz, tercer favorito en Winston-Salem y que eliminó al surcoreano Lee Duck-hee, que entró en la historia el lunes al ser el primer jugador sordo en ganar un partido de un cuadro principal de la ATP.

Por su parte, Pablo Carreño venció al rumano Marius Copil en un partido muy disputado que alcanzó las dos horas de duración. El gijonés necesitó las tres mangas para seguir con vida en la pista dura norteamericana (6-3, 6-7(3) y 6-4) y se enfrentará al italiano Lorenzo Sonego.

El toleano y el asturiano se han quedado solos en octavos ya que ni Roberto Carballés ni Albert Ramos pudieron superar sus partidos ante el estadounidense Sam Querrey y el ruso Andrey Rublev, respectivamente.

El tenista tinerfeño tenía un duro compromiso ante el jugador americano, sexto cabeza de serie del torneo y que no le dio demasiadas opciones, batiéndolo en dos mangas por 6-3 y 7-5, firmando 15 saques directos.

Por su parte, el jugador catalán, noveno favorito, no pudo continuar con las buenas sensaciones ofrecidas en la gira de tierra batida de verano y cayó ante Rublev en tres parciales por 6-7(5), 6-2, 6-1. El barcelonés no pudo con la fortaleza de su rival, que la semana pasada eliminó a Roger Federer en Cincinnati (Estados Unidos) y que no perdió su saque en todo el partido.