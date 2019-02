Tebas, sobre la Ley del Deporte: "Las modificaciones benefician al Real Madrid"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, insistió este viernes en su posición en contra del anteproyecto de la futura Ley del Deporte aprobado por el Gobierno, por cambios y tramitación de última hora que "benefician al Real Madrid y a los conflictos" que tienen con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

"Tendrán que explicarlo (los cambios). Es de no entender hacia dónde va la industria, espero que no salga adelante. Espero que no les dé tiempo de aprobarla en esta legislatura. Los ciudadanos tienen que saber por qué se cambia de opinión en la última semana", indicó en un acto en A Coruña.

Antes, el ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, no quiso entrar en polémica con Tebas, cuando en su rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros anunció los detalles de la nueva Ley. "Es una ley del deporte español, no de una liga", dijo el ministro.

"Las modificaciones benefician al Real Madrid y a los conflictos de competencia que tenemos con la Federación", sentenció por la tarde Tebas, contundente en su crítica y recordando los procedimientos que tiene también con el club blanco sobre derechos de la competición. Además, dejó clara la unanimidad de la Asociación de Ligas.

"La asociación de ligas vamos en una línea similar. No se ha consultado y no es beneficioso para federaciones ni las ligas, poco recorrido debería tener. No nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Hemos trabajado mucho de la mano del Gobierno con otros partidos y seguiremos trabajando. El deporte español no se merece el anteproyecto de ley que ha surgido", zanjó.