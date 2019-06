Tebas: "La 'operación Oikos' no me ha sorprendido, es un punto negro y hay que eliminarlo"

"El fútbol profesional está sufriendo una 'cacería', están intentando modificar el decreto de los derechos de TV"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, confesó que la 'Operación Oikos' de presunto amaño de partidos de fútbol "no" le ha sorprendido porque llevan mucho tiempo trabajando en eliminar este "punto negro", y denunció que el fútbol profesional está sufriendo una "cacería" por el intento de modificación del Real Decreto de comercialización de los derechos audiovisuales.

"La operación Oikos no nos ha causado sorpresa porque llevamos trabajando en la eliminación de esta lacra más de 9 años. Empezamos en 2010 en la modificación del Código Penal, pero vimos que no era suficiente para habilitar intervenciones telefónicas y tuvimos que ir por la vía judicial", dijo en su participación en el foro Nueva Economía Forum, celebrado en el hotel Westin Palace de Madrid.

Javier Tebas, que fue presentado antes de su ponencia por el presidente de Mediapro, Jaume Roures, un "socio estratégico fundamental" para LaLiga, subrayó que en LaLiga sabían que esos posibles amaños "eran cosas que ocurrían".

"No estamos sorprendidos. Sabíamos que era algo minoritario. Desde hace cuatro años sabíamos que Aranda era un pájaro. Le pusimos un detective 30 días seguidos. Sabíamos que en algún momento iba a salir y el 'modus operandi' tampoco era una sorpresa", desveló el presidente de la patronal de clubes.

Para el mandatario de LaLiga, la patronal tenía que "eliminar" este punto porque puede surgir otro. "Dicen que cuánto daño ha hecho esta operación, pero yo lo veo al revés. Hacemos limpia, hemos eliminado una parte pequeña. Es como cuando tienes una enfermedad. Hay que curarla. Hay que informar, no hay que esconderlo, pero de la verdad y de lo que se sabe", señaló en alusión a las 'noticias falsas' que, según él, han publicado algunos medios.

Pidió a la clase política española que "piense bien" las decisiones que toma cuando afectan al fútbol profesional, que, para él, están afectando de una "forma perniciosa" a una industria del fútbol que genera un 1,37 por ciento del PIB del país.

"SI NO DERROTO A LA 'SUPERCHAMPIONS', DIMITO"

A su juicio, el nuevo proyecto de Liga de Campeones es "gravísimo" y pone en riesgo los ingresos por los derechos audiovisuales, que en 2024 podrían verse reducidos entre un 35 y un 40 por ciento, con un descenso de unos 550 millones de euros.

"No hay más dinero en las televisiones y se produciría una traslación de dinero a las competiciones europeas y lo tendrían cuatro o cinco clubes. Esto va a hacer más pobres a los clubes españoles y una bajada de salarios", advirtió.

En cambio, Tebas se mostró confiado en "derrotar" a ese proyecto de la Asociación Europea de Clubes (ECA). "Si no confiara en la derrota de ese modelo habría dejado de ser presidente. No voy a ser presidente si sé que no voy a ganar a un modelo que va a acabar con el fútbol español. El día que dimita piensa que vamos a perder", se refirió al periodista que le cuestionó.

Asimismo, denunció que existe una "corriente" que está poniendo en el centro al deportista, y no a los clubes. "Hay una corriente que me preocupa en el deporte y es que el deportista es la clave, pero se olvidan de los clubes. Esto es como las carreteras y autopistas: son importantes los coches, pero alguien hace las autopistas. A los deportistas los hacen los clubes", manifestó.

Otra de las 'amenazas' para el fútbol profesional es el anteproyecto de la Ley del Deporte, que les "falta al respeto" y el intento de modificación del Real Decreto para la venta centralizada de los derechos de televisión del fútbol, que ha sido clave en su crecimiento.

"Se ha intentado modificar a espaldas de los actores. Curiosamente, la modificación va a entorpecer el crecimiento de LaLiga. Esto es como 'La Escopeta Nacional', de Berlanga. Está habiendo una cacería, sé quién quiso modificarlo, pero debe saberlo la sociedad", indicó.

Tras lamentar que España es el "peor país tratado fiscalmente para el deportista profesional", pese a que la industria del fútbol "no debe nada a Hacienda" y genera más de 4.100 millones de euros en impuestos, Tebas admitió que su relación era mejor con Ángel María Villar que con Luis Rubiales.

"Estaba más cómodo con Villar. Porque Villar respetaba las competencias de LaLiga. Una vez que salió el Real Decreto ya no se metió y negociamos tres o cuatro convenios. Ahora no se respeta eso", comparó el responsable de la patronal del fútbol.

Acerca del crecimiento del fútbol femenino, dijo que le duele que se quiera "eliminar" a la Asociación de clubes. "Ahora lo que quiere el presidente Rubiales es ningunear a la Asociación para quedarse en el cortijo de siempre. El fútbol femenino va a crecer, pero ¡cuidado!. Si se piensa que se puede hacer sin los clubes de fútbol acabará fracasando", sentenció.