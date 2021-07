Suspenden un partido de béisbol en EE.UU. por un tiroteo fuera del estadio

El partido de béisbol que jugaban en la noche del sábado los Washington Nationals contra los San Diego Padres tuvo que ser suspendido por un tiroteo fuera del estadio, que ha dejado tres heridos, dos de ellos involucrados en el propio tiroteo, según la policía de la capital estadounidense.



La tercera herida es una mujer que asistió al partido y su vida no corre peligro, según informó esta noche Ashan Benedict, subjefe de la policía de Washington, en declaraciones a la prensa a las afueras del estadio.



Aunque se produjo fuera, el suceso provocó cierto caos dentro del estadio en el que se jugaba el partido, con los asistentes tratando de ponerse a cubierto o intentando salir creyendo que los tiros se estaban produciendo dentro. Muchas de esas imágenes pudieron verse en numerosos vídeos en redes sociales.



El incidente se produjo sobre las 21.30 horas (01.30 GMT) y se trató de un tiroteo entre dos vehículos en las inmediaciones del estadio, según explicó a la prensa Benedict.



Los dos coches huyeron de la zona aunque uno de ellos fue interceptado por la policía y sus dos ocupantes, heridos, están siendo atendidos en un hospital para ser interrogados después. Benedict confirmó así que son tres los heridos, y no cuatro como apuntó la policía en un primer momento.



Los propios Washington Nationals confirmaron el tiroteo en Twitter después de que por las redes sociales circularan vídeos grabados por los asistentes al partido y en los que se veía a gente corriendo, además de oírse lo que aparentemente eran múltiples disparos.

Tonight's game has been suspended due to an incident surrounding Nationals Park.



It will resume tomorrow, Sunday, July 18, at 1:05 PM ET. pic.twitter.com/PAGf0uYZ9Y