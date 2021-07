Se suspende el España-Rusia en Alicante por un brote de covid en el equipo ruso

El encuentro que este sábado debían disputar en Villajoyosa la Selección Española y Rusia, correspondiente al Campeonato de Europa 2021 y valedero para la clasificación para el próximo Mundial, ha sido aplazado por un brote de covid en el equipo ruso, según ha confirmado la Federación Española.

Varios jugadores del equipo ruso, que se ha alojado en La Nucía durante los últimos días, dieron positivos en las pruebas PCR que se les realizaron el pasado lunes, todos ellos con vinculación epidemiológica. Las autoridades sanitarias de la Comunidad Valenciana, según explica la federación, calificaron estos casos como un “brote activo”, por lo que consideró que la celebración del partido representa un “riesgo de contagio para ambos equipos”.

#FERugby | ?? Rugby Europe aplaza el España ???? vs Rusia ???? previsto para este sábado en Villajoyosa por tres positivos por Covid en la expedición rusa. @rugby_europe@deportegob@GENERALI_eshttps://t.co/ORRRH2QHhZ — España Rugby (@ferugby) June 30, 2021

Sanidad ha solicitado un estricto aislamiento de los contactos cercanos y se ha pedido a toda la delegación que permanezca en el hotel y que use la mascarilla en todo momento. Siguiendo los consejos y el protocolo sanitario de Rugby Europe, y ante un posible contagio que también afectaría a los próximos partidos de ambas, el Covid Management Group ha decidido seguir los consejos de la Generalitat y aplazar el partido. La nueva fecha se discutirá con las dos federaciones y, si no se ponen de acuerdo, Rugby Europe tomará la decisión final.



El presidente del CR La Vila, César Sempere, club anfitrión del partido, ha confirmado la suspensión del encuentro internacional, que había levantado una enorme expectación en la localidad. “Todas las entradas estaban vendidas y ahora hay que devolver el dinero”, confirmó Sempere, quien desveló que la federación española y la rusa ya trabajan en buscar una nueva fecha, si bien no descartó la opción de que se dé por perdido el partido al conjunto eslavo.