Spalletti: "Con Messi nos hubieran creado más problemas"

El entrenador del Inter de Milán, Luciano Spalletti, ha reconocido tras perder contra el FC Barcelona en el Camp Nou por 2-0 no estar contento con la actitud de su equipo y ha asegurado que, de haber estado el lesionado Leo Messi enfrente, todavía hubieran tenido "más problemas".

"El Barça me ha parecido el mismo equipo, que juega con rapidez el balón y que te presiona de manera compacta cuando quiere. Sabe lo que hacen, saben dónde ir y qué hacer, con Messi nos hubieran creado aún más problemas", reconoció en rueda de prensa.

Sin Messi, pero con un Rafinha al que tuvo cedido en el curso pasado, el Barça jugó igual y, además, marcó el centrocampista brasileño. "Rafinha es un jugador fuerte que nosotros no pudimos quedarnos en ese momento", lamentó.

"Que haya marcado, es su trabajo. Me ha gustado verle, si nosotros estamos jugando este partido también es mérito suyo porque nos echó una mano. Pero tengo unos jugadores que me gustan, en los que confío, Rafinha por supuesto ayudará al Barça", señaló al respecto.

Pero, sobre su equipo, aseguró que no estuvieron bien. "Hoy no hemos sabido gastar el premio ganado la temporada pasada. La clave del partido está en la técnica, si vienes aquí y regalas la pelota cada vez que la tienes, pasa lo que pasa", lamentó.

"No hacer nada tiene un coste más elevado que perder intentando hacer algo. En la primera parte no hemos hecho nada, no pusimos en práctica nuestros conocimientos ni voluntad de ir. No tuvimos suerte en algún rebote, pero perdimos muchos balones", aportó molesto.

Preguntado por si intentaría fichar a Arturo Vidal, que apenas tiene minutos en el Barça, fue rotundo. "Si usted fuera Nainggolan o Vecino, ¿le gustaría que viniera aquí a hablar de que quiero fichar a Arturo Vidal? ¿Y de que no estoy contento con ellos? Tengo los futbolistas que me satisfacen. Vidal es un gran jugador, pero no lo digo yo, lo dice su carrera", manifestó.