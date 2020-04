El sindicato de futbolistas ingleses prefiere jugar con público a adelantar el regreso a puerta cerrada

LONDRES, 2 (dpa/EP)

El presidente de la Asociación de Futbolistas Profesionales (Professional Footballers' Association) de Inglaterra, Gordon Taylor, ha asegurado que retomar las competiciones a puerta cerrada para acelerar la vuelta del fútbol, parado por el coronavirus, no está en mente de los futbolistas como primera opción, ya que sería como hacer "dieta con comida sosa".

"Jugar a puerta cerrada no está en el 'top' de nuestros objetivos ni en nuestra agenda. No es nuestra opción favorita, sería como tener que hacer dieta con comida sosa", comparó Taylor en declaraciones a la agencia 'dpa'.

En este sentido, cree que el fútbol inglés, con la Premier League a la cabeza, perdería "atractivo" si se obliga a retomar las competiciones sin público, jugando a puerta cerrada, y descartan de antemano esta opción salvo que sea una imposición.

De momento, todas las ligas en el Reino Unido están suspendidas hasta el 30 de abril, periodo en el que se espera combatir la pandemia del coronavirus, si bien este periodo podría alargarse más. Este viernes, la Federación Inglesa (FA) y la Premier League se reúnen para tomar una decisión al respecto.

Algunos clubes, según Taylor, han expresado su deseo de finalizar la temporada tras la disputa de nueve jornadas, pero el presidente del sindicato de jugadores cree que es "preferible esperar" y jugar con normalidad, con público, cuando el virus haya sido controlado o erradicado.

"No tenemos en mente jugar sin público. Jugar a puerta cerrada se considera un castigo para un club, cuando ha tenido un mal comportamiento. Preferiría que se alargara la situación y jugar cuando el virus se haya calmado", advirtió.

Tampoco ve factible suspender la FA Cup, cuya final está programada para el 23 de mayo. "Ya que los equipos han progresado hasta este punto, ahora suspender la FA Cup sería poco natural, y menos comenzar de nuevo", opinó en este sentido. "Sería preferible jugar todos los partidos programados en un período de tiempo más largo, y que luego la nueva temporada comenzara mucho más tarde", apuntó.

Lo que sí dejó claro Taylor es que la temporada debe acabarse, y no dejarse en blanco o anulada. "Cuando se retomen las competiciones, que no sabemos cuándo será, esperamos que los jugadores tengan suficiente intervalo de descanso entre partidos. Pero, ¿cómo puedes disfrutar la emoción de una nueva temporada cuando no has terminado la última correctamente?", esgrimió.

"Necesitamos esperar el tiempo que sea necesario para volver a la normalidad. Creo que eso envía un mensaje mejor que cancelarlo y comenzar de nuevo", concluyó en este sentido el líder del sindicato de futbolistas profesionales de Inglaterra.