Sin acuerdo aún para la reanudación de la final del Europeo de hockey: rechazada la propuesta de España

La Confederación Europea de Hockey (World Skate Europe-Rink) ha descartado hoy la fecha propuesta por España, el 24 de octubre, para disputar el 1:45 pendiente de la final del Europeo de hockey patines interrumpido el sábado en Mealhada (Portugal) por la tormenta Leslie.

Según un comunicado emitido este miércoles en su web oficial, el 24 de octubre no se podrá disputar porque los dos árbitros de la final no están disponibles. Uno está lesionado y el otro no está disponible, según divulgó este miércoles la Confederación.

De esta manera, la entidad europea, cuya sede está en Lisboa, ha enviado una invitación a las federaciones de España y Portugal para que consensúen una fecha en fin de semana posterior al 1 de noviembre.

De momento, la Federación Portuguesa de Patinaje (FPP) no se ha pronunciado porque su presidente se reunirá esta noche con el resto de la junta directiva para dar su opinión sobre la fecha que propuso España.

En el momento de la suspensión, el marcador registraba un 2-3 a favor de España, a la que le vale un empate para proclamarse campeona.

El pabellón municipal de Mealhada (en el distrito de Aveiro) quedó a oscuras y tras quince minutos se reanudó el partido, pero el paso de la tormenta Leslie provocó daños en las instalaciones y obligó a suspender el encuentro.

A la Roja le bastaba con el empate para proclamarse campeona al haber ganado, como las portuguesas, todos los partidos disputados, pero con mejor diferencia de goles.