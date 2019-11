Simeone: "El VAR cada día va a ser mejor, ojalá no me equivoque"

El técnico del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, se mostró de nuevo partidario del VAR aunque no del todo seguro de su adaptación, después de una victoria (3-1) sobre el Espanyol que dejó polémica en el Wanda Metropolitano, al tiempo que pidió "tranquilidad" porque queda mucha temporada.

"Siempre considero que el VAR cada día va a ser mejor, ojalá que no me equivoque", dijo en declaraciones a Movistar Plus, tras el duelo de la jornada 13 de LaLiga Santander, donde las tuvo también con Gil Manzano y vio una amarilla "justa".

El Atleti tuvo que dar la vuelta a un gol inicial visitante y lo hizo justo antes del descanso con un gol de Correa que tuvo que validar el VAR por posible fuera de juego. El Espanyol llegó a empatar en el tramo final pero el colegiado lo anuló por una falta a Koke. El 'Cholo' vio un buen arranque de su equipo pese a que se complicó. "Desde que arrancó el partido hubo una propuesta importante en consecuencia de lo que necesitaba el equipo", dijo.

"Trabajamos bien en la circulación, había sensaciones de peligro continuamente en el arranque del primer tiempo hasta que una jugada de una contra de ellos nos hacen el gol y se pone dos veces más difícil el momento y el partido. El equipo tuvo responsabilidad, respondió, hizo tres goles y sobre todo trabajó en conjunto de una muy buena manera", añadió.

El técnico del Atleti explicó sus cambios en el once. "Tener más fortaleza y un recambio para Lodi, meter más energía en el centro del campo con Herrera y más juego asociativo con Víctor", afirmó, al tiempo que no quiso mirar a la posición del equipo al acecho de los líderes. "Mucha tranquilidad, todavía falta mucho", finalizó.