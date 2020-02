Simeone: "Hay noches que no se olvidan, hemos ganado al mejor equipo del mundo"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, se mostró "muy contento" con la victoria de su equipo ante el Liverpool (1-0) en la ida de los octavos de final de la 'Champions' y aseguró que "hay noches que no se olvidan" aunque no den un título porque este martes han ganado al "mejor equipo del mundo".

"Este equipo tiene registros muy buenos en todas las líneas, jugadores que pueden resolver la jugada en espacios pequeños y el Atlético hizo un gran trabajo como bloque. Empezamos ganando cuando giramos la rotonda con el autobús, y nos encontramos con gente sin miedo, ambiciosa, entusiamada. A partir de ahí se despertó algo hermoso que tiene el fútbol. La gente y el equipo", resumió.

"Y empzamos muy bien, encontramos el gol, nos llevaron a retroceder a nuestro campo, pero entendimos que podíamos atacar desde otra situación. Y pudimos haber marcado el segundo pero no estuvimos finos. Lo más importante ha sido el sentir de la respuesta de nuestra gente. De los ocho años que llevo aquí, pocas veces estuvo la afición a este nivel. Fue todo el partido. Fue emocionante de verdad. te dan ganas de jugar, sinceramente", indicó.

Sin embargo, el argentino pidió "tranquilidad". "Sabemos que cuando trabajamos en equipo se puede, claro que se puede. El equipo respondió con un gran esfuerzo con los delanteros. Entendió que debía presionar arriba contra el Valencia y hoy le tocaba abajo, porque entendió que era lo necesario. Eso es lo que más me gusta de mi equipo más allá del resultado", admitió.

En este sentido, Simeone dijo que no ha ganado ningún título, pero la sensación no ha estado lejos. "No es la mejor porque no te da ningún título, pero emocionante seguro. Hay noches que no se olvidan. Viene el mejor equipo del mundo tras un montón de partidos ganando y hemos podido ganarle. Todavía no hemos pasado pero ganamos la ida. A un partido todos podemos ganar", sentenció.

Además, Simeone comentó que no perderán la atención en Liga. "Nunca dejamos la Liga de lado. Cuando ganamos la Liga jugamos la final de la 'Champions' y cuando terminamos terceros, la jugamos otra vez. Y creo en la famosa frase de que 'ganar muchas veces trae ganar'. Eso rueda. La mejor manera de sentirte fuerte es ganar lo que te venga por delante. Ahora toda la atención está en el Villarreal", manifestó.

"TODAVÍA SIGO CREYENDO EN LEMAR"

En otro orden de temas, Simeone alabó el partido de Lodi porque "la rompió" y recordó que "por momentos" le "odiará" pero está convencido que le terminará queriendo. Pero el técnico colchonero también habló de otros como Sime Vrsaljko, que ha puesto "todo" en un momento de "exigencia absoluta".

"¿Saúl? Hay veces que le pongo de lateral izquierdo porque es capaz de todo aunque genero dificultades en su juego, lo sé, pero él es capaz de todo. Hoy jugó donde se siente más cómodo. Lo de los goles es un don y ojalá puieda sostenerlo porque eso lo tienen pocos", comentó.

Y por último, Simeone explicó el cambio de Lemar. "Todavía sigo creyendo en él, confío en sus características, pero luego tuvo contractura y tuve que cambiarle. Hizo un buen partido y entendía que con Morata, Correa y él podíamos generar un poco más de profundidad y precisión. Luego buscamos las piernas de Marcos Llorente y 15 minutos para el regreso de Costa y enseguida el equipo lo notó. La idea era ganar", finalizó.