Sigue la preocupación por el coronavirus en el mundo del deporte

El Comité Olímpico Internacional (COI) se reunirá este martes y miércoles en Lausana (Suiza) para debatir sobre las medidas ante el coronavirus y su posible repercusión en los Juegos Olímpicos de Tokio de este verano, y buscará una decisión conjunta con el Comité Organizador sobre la celebración de la competición, después de que continúe creciendo el número de infectados por la enfermedad en la capital japonesa.

La pasada semana, el COI y la Organización de los Juegos insistieron en que la competición se celebraría "con normalidad" a partir del 24 de julio. "Los preparativos y el proceso continúa. No añadiré más combustible al fuego de la especulación", aseguró el presidente del COI, Thomas Bach.

No obstante, respecto a un posible aumento en la propagación de la enfermedad, personalidades como el presidente de la Asociación Alemana de Atletas, Max Hartung, consideran "una tragedia para los deportistas" que se tuvieran que cancelar los Juegos. "La incertidumbre está creciendo con este tema", afirmó.

Por su parte, la Confederación Olímpica del Deporte Alemán (DOSB) también está observando el desarrollo del coronavirus de forma "responsable", anteponiendo a cualquier circunstancia "el bienestar personal de los atletas y de todos los miembros del equipo", según indicó su presidente, Alfons Hoermann.

En caso de cancelación, el COI dispone de un seguro especial con el objetivo de reducir los posibles daños económicos, una póliza que entraría en vigor bajo ciertos sucesos inesperados, para poder cubrir los costes operativos, según informó el organismo a la agencia de noticias DPA.

En este sentido, esta política cubriría tanto los derechos de transmisión de los Juegos como las pérdidas ocasionadas para el COI, como resultado de desastres naturales, ataques terroristas, pandemias o disturbios sociales.

Por su parte, la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) ha explicado que sigue "de cerca la evolución" del coronavirus y que no descarta tomar "las medidas oportunas para ayudar a proteger a la comunidad mundial del deporte del motor".

El coronavirus ya obligó a suspender el Gran Premio de China de Fórmula 1, pero por el momento no ha influido en ninguna otra carrera del 'Gran Circo'. De hecho, los organizadores del GP Australia, prueba inaugural del campeonato que se disputará la próxima semana, confirmaron este lunes que están "listos" para celebrar la cita con normalidad en Melbourne.

El dueño del equipo ciclista Cofidis, Thierry Vittu, ha lamentado que están siendo tratados como "víctimas de la peste" en Abu Dabi, donde permanecen aislados debido al brote de coronavirus varios días después de finalizar el UAE Tour.

"Creo que esta situación no es normal. Estamos siendo retenidos contra nuestra voluntad en un lugar que no elegimos y durante un período de tiempo desconocido. Es este último punto con el que es más complicado vivir, siempre esperamos que las cosas mejoren pronto y no pase nada", señaló Vittu en un comunicado.

El francés explicó cómo es su día a día. "Cuando nos encontramos con alguien del hotel en el pasillo, huye... Eso me recuerda otra comparación, nos tratan como a víctimas de la peste. Nuestras habitaciones no se han hecho desde que llegamos hace cinco días. Tenemos que ir delante del ascensor y hay un carrito donde cogemos sábanas, jabones, toallas... Esa es la situación, algunos la viven bien, para otros es más complicado", resumió.

La Asociación de Jugadores de la Euroliga (ELPA) ha recalcado que es "extremadamente importante" que la competición garantice "un ambiente seguro y saludable" para disputar los partidos sin temor al coronavirus, aunque eso implique cambiar partidos de sede e incluso cancelarlos.

"Es extremadamente importante garantizar un ambiente seguro y saludable para los jugadores, incluso si eso significa jugar a puerta cerrada, recolocar un partido o incluso cancelarlo por completo. Junto con nuestros jugadores, esperamos que la situación vuelva a la normalidad en el menor tiempo posible y que podamos centrarnos nuevamente solo en el baloncesto", dijo la ELPA en un comunicado.

El efecto del coronavirus, COVID-19 ya llegó también al mundo de la NBA que ha comenzado a trabajar en un plan de prevención con recomendaciones básicas a los jugadores que serán implementadas de inmediato.

La primera será la de evitar que los jugadores se den la mano con los aficionados cuando los esperan para saludarlos o cuando abandonan el campo por los túneles hacia los vestuarios o viceversa. Tampoco deben usar los objetos de escribir que les ofrezcan los aficionadas para que les firmen autógrafos si desean seguir haciéndolo o simplemente no firmar más durante el tiempo que dure el brote del coronavirus.

La liga, a través de la oficina del comisionado de la NBA, Adam Silver, ya ha enviado un memorando interno a todos los equipos para que tengan en cuenta también la posibilidad de que los entrenamientos y eventos fuera de Estados Unidos sean limitados o incluso cancelados.

Debido a ello, el inicio de la temporada 2020-21 que inicialmente está previsto que se lleve a cabo en Japón podría estar en peligro y más después de que la fase de clasificación olímpica del béisbol ha sido ya pospuesta.