Shabnam Mobarez: "Todo el mundo debe conocer lo valientes y fuertes que son las mujeres afganas"

La futbolista afgana Shabnam Mobarez tiene claro lo importante que es para ella su deporte, el cual le ayudó a superar situaciones en las que podía haberse vuelto "loca" y desde el que intenta cumplir la "misión" de ser el altavoz y el referente para que "todo el mundo" pueda conocer a las mujeres de su país, "valientes y fuertes" pese al trato discriminatorio que reciben.

Mobarez era la capitana del combinado nacional afgano hasta hace casi un año, pero en su lucha por aumentar los derechos de sus compañeras, se negó a firmar un contrato impuesto por su federación y no ha vuelto a ser llamada para jugar.

La centrocampista vive desde hace mucho en Dinamarca, a donde tuvo que huir de la guerra junto a su familia cuando era niña y donde juega al fútbol sin problemas, y también fue una de las que denunció los casos de abusos sexuales del ya expresidente federativo Keramuddin Keram, sancionado de por vida el pasado mes de junio por la FIFA.

Ahora, mucha gente la puede ver como un referente. "Espero que sea así. Hay mucho gente que me lo dice en los sitios a los que voy, lo cual es algo genial. Intento ser un modelo para la gente en el que aunque la situación sea negativa, puedan sacar la parte positiva", recalcó Mobarez en una entrevista a Europa Press tras acudir a World Football Summit en Madrid.

"No me arrepiento, estoy muy feliz y agradecida de ser lo soy ahora", añadió sobre la posibilidad de haber podido jugar con Dinamarca y no con su país natal. "Debes jugar allí donde puedas provocar un cambio y, definitivamente, es en Afganistán donde mayor impacto iba a tener", subrayó.

Mobarez, que prefirió no tratar el tema de los abusos sexuales, confiesa "el enorme sentimiento y difícil de explicar" que era para ella portar el brazalete de capitana de la selección afgana. "La primera vez que me lo puse vi que solo era el principio y que traía esperanza", apuntó.

"Cuantas más veces me lo ponía más me daba cuenta que el viaje iba en la dirección correcta", prosiguió la futbolista, que desea el poder construir "un equipo fuerte" para lograr dar visibilidad a las mujeres afganas. "No están representadas en todo el mundo y especialmente en el mundo del deporte. Es mi misión representar a estas mujeres afganas en Afganistán porque son tan valientes y tan fuertes, que todo el mundo debe conocerlas", aseveró.

Sin embargo, aseguró que ahora su "peor miedo" es el de perder todo lo que construyeron en el combinado nacional. "Pero tengo que ser positiva y tener la esperanza de que establecimos un equipo con un gran futuro para las siguientes generaciones para que las chicas jóvenes pueden sentirse inspiradas. Así, podremos tener una gran generación con grandes instalaciones de entrenamiento y buenos entrenadores para poder desarrollar el fútbol en Afganistán", resaltó.

"EL FÚTBOL ME AYUDÓ Y ME CALMABA EN MUCHAS SITUACIONES"

"Mi mayor sueño es probablemente volver al campo, intentar jugar, y representar a mi país en la Copa del Mundo", deseó Mobarez, que se ve como "una líder, compasiva, humilde y comprensiva". "Me defino así porque he estado en diferentes situaciones en mi vida en las que he tenido que usar estas cualidades para salir de ellas. Hay situaciones en las que debes recordar de dónde vienes y cuánto le puedes devolver a la comunidad de la que procedes", afirmó la afgana.

Esta eligió el fútbol en su niñez porque le daba "confianza". "Me ayudó a convertirme en la persona que soy ahora y en muchas situaciones en las que podía haberme vuelto loca. Pero cuando pensaba en el fútbol me calmaba y me ayudaba durante el día. El fútbol es una gran parte de mí y si no lo hubiese tenido me habría perdido muchas cosas de mi vida", confesó.

Y ella no busca un referente en los terrenos de juego sino en la figura de su madre. "No es una jugadora de fútbol, pero sí es una mujer afgana fuerte que me enseñó muchas cosas. Estaba sola en Afganistán sin mi padre y con seis niños y me enseñó muchas cosas. Ver como afrontó situaciones complicadas me enseñó mucho y desearía ser alguien como ella", manifestó.

Ahora, cree que el fútbol femenino "está evolucionando bastante bien", aunque demanda "trabajar más rápido" en aspectos como la igualdad salarial. "No es algo de lo que deberíamos estar hablando en 2019, debería ser algo obvio. Vamos en la dirección correcta, pero de forma muy lenta, debemos acelerarlo un poco", sentenció.

Shabnam Mobarez pasó por Madrid para recoger el premio que le otorgó World Football Summit a las jugadoras de la selección femenina de su país en la categoría de 'Mejor Iniciativa de Fútbol Femenino', por la campaña 'Voice4Voiceless' ('Voz para las sin voz'), creada para denunciar la discriminación, el maltrato y el abuso sexual que sufrían algunas de las jugadoras a manos de varios miembros de la Federación de Fútbol de Afganistán.

"Este premio recoge el sacrificio no sólo de nosotras sino de todas las mujeres que en Afganistán son tratadas en una cultura de abuso, que puede pasar tanto en el mundo del deporte como en cualquier lado", admitió, reconociendo que pueda servir de inspiración para "mujeres fuera de Afganistán" y que aunque se pueda "comparar un poco" lo considera "diferente y un nivel superior" al 'Me Too' porque "las víctimas no tienen el valor para hablar de ello".