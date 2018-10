Setién: "El partido que ha hecho el Betis en un escenario como éste es para recordarlo"

El entrenador del Real Betis, Quique Setién, ha afirmado este jueves que el partido que ha hecho su equipo en un escenario como San Siro "es para recordarlo", pues han vencido por 1-2 al AC Milan en la tercera jornada de la fase de grupos en la Liga Europa.

"Esta es mi primera experiencia en Europa y las cosas van francamente bien. El partido que ha hecho el equipo en un escenario como éste es para recordarlo. Me produce una satisfacción enorme porque muchas de las cosas que planteo salen en el campo, y esto es muy importante para el ánimo y de todos los futbolistas", dijo Setién en la sala de prensa del estadio Giuseppe Meazza.

"Es una victoria importante para nosotros, no solo por lo que suponen los tres puntos y situarnos en cabeza de la clasificación, sino porque nos da un prestigio después de una serie de años de no competir en Europa. Hemos hecho un gran partido, sobre todo una gran primera parte", insistió el técnico de los verdiblancos.

Además, Setién aseguró que el Milan "se ha visto un poco sorprendido" por el juego del Betis. "Nos ha querido presionar, hemos apretado muy bien su salida de balón y les hemos obligado a jugar en largo muchas veces. Ahí siempre es más fácil recuperar el balón. Hemos tenido mucha tranquilidad con el balón", explicó al respecto.

"En general, gestionamos muy bien el balón en todos los partidos y al Milan le ha costado bastante. Lo que nos ha faltado en otras ocasiones lo hemos tenido hoy, que ha sido llegar con verdadero peligro, hacer un gol y haber podido hacer alguno más en la primera parte y haber resuelto el partido", analizó.

"No me muevo en función de si ganamos o perdemos, ya lo hemos dicho muchas veces. Tenemos una idea con la que queremos crecer. Si miráis los resultados a corto plazo, habrá momentos de duda, pero no para nosotros. Estamos muy seguros de lo que hacemos, no tenemos ninguna duda. A veces, ganar o perder depende de cosas que no se pueden controlar", añadió.

"No vamos a cambiar nada. Seguiremos apretando arriba a todos los rivales, queremos ser valientes, jugar en campo contrario, ser divertidos y disfrutar con el balón. Es nuestra manera de entender este juego. Nuestra afición está muy contenta y los jugadores felices de jugar este fútbol, por eso todos tienden a dar lo mejor de sí mismos", concluyó Setién.