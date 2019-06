Serra Ferrer presenta su dimisión y abandona el Real Betis

El vicepresidente deportivo del Real Betis Balompié, Lorenzo Serra Ferrer, ha presentado su dimisión después de rechazar los cambios área deportiva del club que reducían sus funciones de ejecutivas a meramente consultivas, y abandona la entidad dos años después de regresar e ingresar en su Consejo de Administración.

"Entendíamos que en este cambio de organigrama del club Lorenzo era necesario, una figura clave, formando parte de la comisión deportiva. Queríamos que no estuviera en la cocina, sino sentado en la mesa con nosotros, diciéndonos su opinión sobre si el plato está frío o le falta sal", señaló el presidente, Ángel Haro, a los medios oficiales del club.

Así, el máximo mandatario de la entidad verdiblanca explicó que buscaban tener un área deportiva "muy extensa" "Entendíamos que donde más valor nos aportaba era en la toma de decisiones. Él nos ha pedido reflexionar, porque era un cambio de rol respecto a lo que estaba desarrollando, y desgraciadamente nos ha comunicado que no le encaja ese nuevo rol. Tengo que agradecerle a Lorenzo todo el trabajo que ha hecho en el club", manifestó.

"No se pueden llevar los béticos una sensación de que el área deportiva es un desastre, pero queríamos hacer un cambio y teníamos que hacerlo. Lorenzo no continúa, le deseo lo mejor y esta será siempre su casa. Es una pena que en estos días que estuvimos hablando con él no hayamos podido convencerle para que siguiese en el proyecto", concluyó.

El dirigente balear regresó en 2017 al Real Betis, del que había sido entrenador en dos etapas -1994-97 y 2004-06-, como miembro del Consejo de Administración y con la función de vicepresidente deportivo.