Sergio Ramos: "Tengo hambre de cerrar la temporada con un título"

El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, afirmó que tiene "hambre" de "cerrar la temporada con un título" después de conocer que a partir del próximo lunes podrán retomar los entrenamientos de forma individual, pero siendo consciente de que debe existir "riesgo cero" para volver a competir y poder disputar los 11 partidos de Liga que restan y la eliminatoria de 'Champions' frente al Manchester City.

"Tengo ese hambre de cerrar la temporada con algún título, pero primero hay que esperar y que los expertos tomen las decisiones oportunas. No debemos ser egoístas, la opinión personal hay que dejarla un poco al margen y hacer caso a las directrices de Sanidad y el Gobierno. La salud de todos no se va a poner en riesgo", dijo Ramos en la televisión del club.

"Estoy deseando volver a jugar, volver a competir, jugar la Liga y la 'Champions'. Me muero de ganas por saltar al Bernabéu y vestir la camiseta del Madrid, volver un poco a la normalidad, pero esto requiere su tiempo. Está claro que no va a ser como antes, va a haber un antes y un después. Cuando no haya riesgo ninguno volveremos con muchísima hambre e ilusión de vestir esta camiseta", añadió el central merengue.

"Estamos a expensas de lo que dictamine el Gobierno, las normas que vayan saliendo. Nos toca esperar. Espero que el fútbol vuelva a ser lo que ha sido, un deporte que sirva para unir, que sea distracción para millones de personase", indicó el camero, que incide en la importancia de la salud para que puedan volver a jugar. "Lo importante es la salud. Ojalá volvamos pronto, no sé si será con público o no, pero al menos que lo puedan ver desde sus casas. Tenemos que ser flexibles", señaló.

Ramos admitió que "este tipo de problemas son prácticamente desconocidos". "Dentro de esa gravedad ha servido para sacar nuestra mejor versión: ser más solidarios, mejores hijos, mejores padres, nos hemos vuelto a decir "te quiero". Ha servido para unir más al país", espetó el internacional español, que colabora con UNICEF, como su embajador, en una campaña de recogida de material sanitario.

"Nosotros que ocupamos una posición privilegiada dentro de la sociedad estamos obligados a colaborar. Es la única manera de crear una nueva esperanza y salir de esto cuanto antes", finalizó el camero, quien asegura estar "más fino" que antes de que comenzara el periodo de aislamiento gracias a los entrenamientos desde casa.