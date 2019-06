Sergio Ramos: "Echamos de menos a Luis Enrique, pero Robert es una persona muy capacitada"

El defensa de la selección española de fútbol Sergio Ramos recalcó echan de menos a Luis Enrique Martínez, "el patrón del barco", pero recalcó que su ayudante Robert Moreno lo está haciendo "muy bien" y es una persona "capacitada", al cual se unió en su llamamiento para llenar este lunes el Santiago Bernabéu para batir a una Suecia en un partido "complicado".

"Robert lo hace muy bien, es una persona muy capacitada, que conoce muy bien los códigos del fútbol y eso se nota. Tiene ese alma de entrenador pese a ser el segundo, ha asumido el rol muy bien y lo está liderando de manera humilde y profesional", afirmó Ramos este domingo en rueda de prensa.

El capitán calificó como "tema muy delicado" la ausencia de Luis Enrique Martínez. "Se nos ha pedido el máximo respeto. Su ausencia es muy importante porque Luis es el patrón del barco y lo lidera muy bien y con mucha personalidad, pero también se premia a su 'staff' porque son muy buenos profesionales e intentan que no se note. Le echamos de menos, pero tenemos que intentar que no afecte al grupo para lograr los objetivos", remarcó.

El andaluz, al igual que Robert Moreno, pidió el apoyo del público, que "es clave". "Como capitán también hago un llamamiento para que vengan porque ese apoyo incondicional que siempre hemos tenido ha sido clave para conseguir victorias. Su calor lo notamos porque el camino lo queremos hacer juntos y con el cariño de tu gente se lleva mucho mejor", subrayó, "muy tranquilo" respecto al recibimiento que pueda tener en el Bernabéu tras la polémica por su posible petición de marcharse del Real Madrid.

"Tuve que salir ante los medios porque creía que era lo mejor para todos, para pasar página y que no se hablase más y se ha conseguido. Estoy muy contento en el Real Madrid y en la selección, venir aquí no es un alivio, es un orgullo y lo vivo como si fuera la última vez", agregó.

El central apuntó que han estado "toda la semana" viendo "videos sobre todo de Suecia", un equipo que "defiende bien, que tiene contras muy rápidas y determinantes". "Tenemos que estar muy cerrados porque aprovechan muy bien los espacios. Es partido complicado al que hay que tenerle máximo respeto", advirtió.

"Al final cuando dices que eres mejor lo tienes que demostrar en el campo y con los resultados. Venimos de torneos en los que no hemos obtenido resultados y el ranking no miente y hay que tenerle en cuenta. Francia, que es la campeona del mundo, perdió con Turquía, eso demuestra que no te puedes relajar porque cualquiera te puede ganar", resaltó el madridista.

"NO PUEDE FALTAR EL HAMBRE POR GANAR Y POR QUERER VENIR A LA SELECCIÓN"

Sobre su récord mundial del pasado viernes con 122 victorias internacionales, reconoció que esta tipo de logros siempre son "una alegría muy grande" y "un premio al trabajo y la constancia de muchos años de defender el escudo de tu país".

"Me sigo sintiendo con mucha ilusión de seguir viniendo y ojalá podamos alargar ese número", añadió el de Camas, que tiene una "espléndida relación de muchos años" con Iker Casillas, al que superó en su marca. "Siempre le he dicho de broma que 'me lo como con papas'", bromeó. "Iker es un ejemplo para muchos y superarle es una alegría por hacerlo ante un amigo", sentenció.

Como uno de los más veteranos del combinado nacional, Ramos dejó claro que "lo que no puede faltar es el hambre por querer ganar y venir a la selección". "Es lo que marca la diferencia y en mi caso está intacta. Tenemos un entrenador estupendo que sabe mucho de fútbol y hará las listas en función del rendimiento, pero hay que premiar a los que transmitan eso (el hambre) a pesar de la edad que tengan", afirmó.

Finalmente, se refirió al "grandísimo fichaje" por parte de su club del belga Eden Hazard. "Es un espléndido jugador, de clase 'top' mundial y viene bien reforzar el equipo con ese tipo de jugadores que pueden marcar una época", opinó.