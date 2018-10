Sergio Ramos se disculpa con Reguilón tras darle dos balonazos molesto por una acción

El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, y su compañeros Sergio Reguilón han protagonizado un incidente en el entrenamiento de este lunes, en el que el central le ha dado dos balonazos intencionados al canterano molesto por una acción, situación que ambos han querido zanjar a través de las redes sociales.

Durante un ejercicio del entrenamiento, Reguilón saltó e impactó accidentalmente con la nariz de Ramos. El capitán se molestó por la acción y le dio dos balonazos al canterano, que prefirió desentenderse y no avivar la tensión. Finalmente, Luka Modric se acercó a tranquilizar a Ramos y calmar los ánimos.

"Aunque no os lo parezca, son situaciones bastante habituales, pero no es excusa, mi reacción no debió ser esa. Nosotros siempre vamos a full, ¿verdad, Regui? ¡¡Al final victoria del equipo juntos!!", escribió Ramos en su cuenta de Twitter (@SergioRamos), adjuntando una foto junto a Reguilón y otros compañeros del equipo. "Carpetazo y a por el partido de mañana", agregó.

Por su parte, el joven jugador de 21 años, que debutó en la Liga de Campeones en el partido ante el CSKA Moscú, también quiso pasar página contestando al mencionado mensaje de Ramos. "Siempre con mi equipo y con mi capitán, a por la victoria mañana!", animó de cara al encuentro ante el Viktoria Plzen.