El serbio Janko Tipsarevic se retirará tras la jugar las Finales de la Copa Davis

El tenista serbio Janko Tipsarevic, que llegó a ser número ocho del mundo en el año 2012, anunció este martes que su "última competición" serán las Finales de la Copa Davis del mes de noviembre en Madrid.

"Han sidos unos geniales 16 años. Después de pensar lo que es importante para mí en esta etapa de mi vida y lo que me hace feliz, he decido retirarme del tenis profesional. No escribiré un discurso que os rompa el corazón para que todos lloréis ya que todavía me queda algo de tenis", señaló Tipsarevic en su cuenta oficial de 'Instagram'.

El jugador de Belgrado, profesional desde el año 2002, tiene en su haber cuatro títulos individuales de la ATP (Chennai 2013, Stuttgart 2012, Kuala Lumpur 2011 y Moscú 2011), además de otras siete finales, y uno de dobles junto al indio Leander Paes en Chennai 2012.

Tipsarevic también formó parte del equipo serbio que conquistó la Copa Davis en 2010, fue campeón junior del Abierto de Australia y alcanzó en dos ocasiones (2011 y 2012) los cuartos de final del US Open. Estuvo sin salir del 'Top 10' del ranking de la ATP desde noviembre de 2011 a mayo de 2013, siendo el octavo su mejor puesto en esta clasificación desde abril a agosto del 2012.