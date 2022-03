España mantiene intactas sus opciones para el Mundial de rugby tras la descalificación de Rusia

La selección española de rugby, que recibirá este domingo a Portugal en el estadio Central de la Universidad Complutense de Madrid (12.45 h.), mantiene intactas sus opciones de clasificación para el Mundial 2023 pese a la suspensión provisional de Rusia por parte de la Federación Internacional. Esta ha anunciado que los partidos que le quedaban al cuadro ruso por disputar se le dan por perdidos mientras siga en vigor esta medida, adoptada por la invasión de Ucrania.

Por lo tanto, Georgia, Países Bajos y Portugal, los tres equipos que tenían pendiente medirse a los osos, suman cuatro puntos como ganadores. De esta manera, Georgia, que lidera la clasificación con ocho triunfos y un empate, está clasificada matemáticamente para el Mundial de Francia, por cuanto tiene asegurada una de las dos primeras plazas que dan el billete directo al torneo. Los georgianos son la decimoquinta selección clasificada para la fase final tras seguir los pasos de Samoa y Uruguay, que obtuvieron clasificación a través de los torneos regionales. Georgia aventaja en diez puntos a España y Portugal.

El XV del León es segundo por mejor diferencia de puntos.Rumanía es cuarta a tres de las selecciones ibéricas, con lo que aún tiene opciones a ocupar una de las dos primeras plazas o la tercera que da acceso a la repesca. Georgia tan solo necesita un punto en los dos partidos que le faltan, frente a Rumanía en Bucarest este fin de semana o contra España en Tiflis ocho días después, para garantizarse la primera plaza. Si España no logra vencer a Portugal con un punto de bonificación en Madrid, Georgia se clasificará como campeona independientemente de lo que ocurra en los últimos partidos.

Europa 1 competirá en el grupo C del Mundial contra Gales, Australia y Fiji y el ganador del torneo de clasificación final. El segundo (Europa 2) jugará en el grupo B ante Sudáfrica, Irlanda, Escocia y Asia/Pacífico 1. La selección que dirige Santi Santos necesita ganar a Portugal y que el sábado Rumanía no gane a Georgia para obtener la clasificación directa. En caso de que esto no ocurra tendrá que esperar al partido de Tiflis.

Clasificación tras la suspensión de Rusia J PTS .

1. Georgia 8 35

2. España 8 25

3. Portugal 9 25

4. Rumanía 8 22

5. Rusia 10 10

6. P. Bajos 9 4

Partidos pendientes: 12.03 Rumanía-Georgia (16.30 h.) 13.03 España-Portugal (12.45) 19.03 P. Bajos-Rumanía (13.00) 20.03 Georgia-España (15.00)

