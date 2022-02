Francia sigue imparable

La selección francesa dio un nuevo paso hacia la conquista del Seis Naciones tras prolongar este sábado su pleno de victorias en la presente edición del torneo, al imponerse por 17-36 en su visita a Escocia.

Un claro marcador que reflejó el poderío defensivo del "XV" del Gallo, que firmó seis ensayos en Murrayfield, una cifra que Escocia no concedía en su propio terreno desde el lejano año 2015.

El equipo galo, que no gana el Seis Naciones desde el ya lejano año 2010, tratará de dar un nuevo paso hacia el título el próximo 11 de marzo cuando visitará el campo de Gales

