Saúl: "Luis Enrique no me tiene que dar ninguna explicación, estoy a su disposición"

El jugador del Atlético de Madrid Saúl Ñíguez cree que Luis Enrique no le tiene que dar "ninguna explicación" por en un primer momento no haber contado con él para esta lista para los partidos ante Noruega y Malta, en la que ha entrado finalmente por la baja de Fabián Ruiz, y ahora se centra en trabajar para, si el técnico piensa que está bien, estar "a su disposición".

"El míster no tiene nada que explicar, él piensa que había futbolistas que le venían bien para estos partidos y yo tenía que seguir trabajando para que, si piensa que estoy bien, estar a su disposición, no creo que me tenga que dar ninguna explicación", insistió Saúl tras la presentación de la continuación del acuerdo de la RFEF con la aseguradora Pelayo hasta 2022.

El futbolista rojiblanco tenía "muchas ganas" de estar con la selección y se ha acordado de Fabián Ruiz, al que sustituye por la gripe de la que está aquejado el del Nápoles. "Le deseo una pronta recuperación. Ahora a aprovechar la oportunidad y competir al máximo", añadió.

También valoró la mala semana por la que ha pasado el Atlético en esta última semana, quedando fuera de la 'Champions' ante la Juventus y perdiendo sus opciones en LaLiga Santander al caer en San Mamés. "Personalmente, en mi club llevamos una semana muy dura y la única manera de salir de esta situación es trabajar, trabajar y trabajar", analizó.

Aprovechando que era el día del Padre, pudo ver un vídeo en el que sus padres hablaban sobre sus inicios. "Amo el fútbol por encima de cualquier cosa. Tengo la experiencia de los errores que ha cometido no cometerlos, pero hasta que no lo ves todo no te das cuenta. Me siento afortunado de tener la familia que tengo, siempre encima de mí y decirles que les quiero un montón", afirmó Saúl que está "orgulloso" de todos los "sacrificios" y "locuras" que hizo su padre por él.