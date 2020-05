Saúl Craviotto: "Queda mucho para los Juegos, pero hay que empezar a ponerse las pilas"

El piragüista español Saúl Craviotto, ya de vuelta a sus entrenamientos habituales, ha reconocido que "echaba muchísimo de menos" la "sensación muy relajante" que supone "deslizar sobre el agua" y ha apuntado que, aunque "queda mucho para los Juegos" de Tokio, ya debe empezar a ponerse "las pilas".

"Estoy muy feliz y contento porque creo que nunca había estado tanto tiempo sin subirme a una piragua. Lo echaba muchísimo de menos y es una sensación muy relajante deslizar sobre el agua, es maravilloso. Tengo muchas ganas de volver a retomar la rutina y, aunque queda mucho para los Juegos, hay que empezar a ponerse las pilas y centrar el tiro otra vez", valoró Craviotto en declaraciones facilitadas por el Comité Olímpico Española (COE).

El piragüista reconoció que no recordaba "haber estado dos meses seguidos en casa". "Así que he aprovechado mucho el tiempo con mis niñas, con la familia. Deseando que todo vuelva a la normalidad, pero he podido aprovechar el tiempo", resumió.

Pensando ya en los Juegos Olímpicos, que fueron aplazados a 2021 debido al coronavirus, explicó que "si cae una quinta medalla será genial, algo maravilloso", pero que "si no cae ninguna" también se despedirá del deporte profesional "más que feliz".

"Si me dicen cuando empecé en esto que iba a conseguir cuatro medallas olímpicas no me lo creería. He superado con creces todos mis sueños y me gustaría que me recordaran como una persona normal, de andar por casa y muy luchadora", pidió, cada vez más cerca de cerrar "la etapa más intensa y maravillosa" de su vida.

Además, Craviotto agradeció el "impecable apoyo" del COE durante estas semanas de incertidumbre. "En estos momentos tan difíciles han estado muy muy pendientes de nosotros, haciéndonos videollamadas constantemente, llamándonos por teléfono, mensajes, interesándose por cómo estaba nuestra situación. Es increíble el apoyo y el cariño que recibimos por parte del COE", celebró.