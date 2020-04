Sandro Rosell: "La magistrada Lamela prevaricó y tuvo una inductora, la fiscal"

"Florentino Pérez se preocupó por mí a través de un amigo común"

El expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell ha asegurado que la jueza Carmen Lamela "prevaricó" en su caso, que le llevó a estar casi dos años en prisión preventiva antes de que se le declarara inocente, y ha añadido que tuvo la inducción de la fiscal, a quien también acusa de prevaricación.

"Tanto mis abogados, como yo mismo, como algún magistrado al que hemos consultado, no tenemos ninguna duda de que la magistrada Lamela prevaricó, no sé, desconocemos el motivo por el qué lo hizo, como tampoco hay duda que la Sra. Lamela no pudo prevaricar sola; en esa prevaricación tuvo una inductora imprescindible que fue la fiscal", aseguró en una entrevista a Mundo Deportivo que recoge Europa Press.

Rosell, que pasó 22 meses en prisión preventiva antes de ser absuelto por la Audiencia Nacional acusado de conformar una estructura estable con la que se habrían 'lavado' cerca de 20 millones de euros, ya ha puesto una querella a la jueza Lamela para "depurar responsabilidades" y llegar al "fondo de este escándalo".

"Soy consciente de que algunos de sus compañeros jueces intentarán protegerla y no será fácil saber la verdad. Los jueces son muy corporativistas y se protegen entre ellos, y más teniendo en cuenta que ahora ella es jueza del Tribunal Supremo. Ambas, la magistrada como la fiscal inductora de la prevaricación, fueron 'sorprendentemente' ascendidas después de la instrucción de mi caso, y salieron de la Audiencia Nacional", cargó.

No obstante, para Rosell, no todo son sombras en el aparato judicial. "Confirma mi pequeña esperanza de que aún queda alguien en este país que es justo y honrado", comentó al ser preguntado por qué sintió cuando le dieron la libertad provisional antes de ser absuelto.

Por otro lado, confirmó que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, se interesó por él mientras estaba en la cárcel "a través de un amigo común". Y confirma que la afición blaugrana todavía le tiene en estima.

"Brutal. Debo decir que me siento más querido ahora que cuando era presidente del Barça. La mayoría de reacciones de la gente hacia mí llenan mi ego, me expresan mucho cariño, y lo percibo como cariño real, auténtico, como nunca antes me había pasado", se sinceró.