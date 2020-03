Samu Castillejo: "Me quedé en Milán para no poner en riesgo a mi familia en España"

El centrocampista español de Milan, Samuel Castillejo, confesó este lunes que pese a que otros futbolistas extranjeros volvieron a sus países ante el brote de coronavirus en Italia, y en especial en Lombardía, prefirió no salir de la ciudad y quedarse confinado para "no poner en riesgo" a su familia en España.

"Me he quedado en Italia sobre todo por no poner en riesgo a nadie de mi familia. La situación aquí no era fácil, había tanta gente contagiada, pero decidí quedarme aquí en Milan. Es cierto que no es fácil permanecer lejos de la familia, pero creo que tomé la decisión correcta", expresó Castillejo en declaraciones a 'Sky Sport Italia'.

El malagueño confirmó que su familia en España "está bien y en casa", pero que "también están preocupados" por su situación y porque se encuentra "solo". "Esperamos que esto pase lo antes posible, especialmente para tener la oportunidad de estar cerca de mi familia", subrayó.

El futbolista 'rossonero', que ha estado "entrenando en casa", confesó igualmente "la preocupación por la salud" de Paolo y Daniele Maldini, director deportivo del equipo y futbolista del Juvenil y que dieron positivo por coronavirus. "Esperamos que ningún otro compañero dé positivo. He escuchado a Daniel, no tiene ningún síntoma y estoy contento por él, seguramente se recuperará bien", comentó.